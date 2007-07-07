Мороз щосили прагне оцінити факт ”до того, як він відбувся”

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ вважає, що у змінах до Конституції, які планується винести на референдум, йтиметься про юридичне оформлення диктатури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він заявив сьогодні на зустрічі з Генеральним секретарем ОБСЄ Марком Перріном де БРІШАМБО.

О.МОРОЗ на прохання М. П. де БРІШАМБО поінформував про поточну політичну ситуацію в Україні. За його словами, потрібно змінити стереотип, який існує в Європі щодо України. Він підкреслив, що «для нас важлива об‘єктивна оцінка ситуації». Голова ВР також висловив занепокоєння можливістю проведення в Україні референдуму з ухвалення нової редакції Конституції у непередбачуваний Основним Законом спосіб. «У тексті нової Конституції йдеться про юридичне оформлення диктатури», - сказав О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що наслідки від узурпації влади в Україні можуть бути непередбачуваними для інтересів демократії загалом і безпеки Європи зокрема. Тому, на переконання О.МОРОЗА, необхідно «давати оцінку факту до того, як він відбувся».

Він підкреслив, що заплановані вибори є антиконституційними і незаконними та піддав критиці дії інституту Президента, який блокує роботу Конституційного Суду і Центральної виборчої комісії та втручається у роботу судової системи.

У свою чергу М.П. де БРІШАМБО висловив сподівання, що «дуже скоро Україна набуде демократичних цінностей у контексті поваги до Конституції».