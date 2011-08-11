Турчинов звинувачує Ющенка в зриві вигідних газових контрактів

Колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ звинувачує колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА у зриві підписання газових угод з Росією на вигідних для України умовах у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час свого допиту на судовому засіданні з розгляду кримінальної справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

«Коли ДУБИНА повернувся (з Москви), він повідомив, що це було не його рішення, а рішення Президента України, який у телефонному режимі перед самим підписанням контрактів зателефонував і почав вимагати, щоб делегація залишила переговори», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Колишній перший віце-прем’єр також повідомив, що тоді дуже жорстко відреагував на це повідомлення керівника НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ, попередивши його про неможливість виконання вказівок В.ЮЩЕНКА без їхнього обговорення на засіданні уряду. «Президент за Конституцією не мав права давати такі вказівки. Це повноваження виконавчої влади – уряду», - зазначив він.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що ініціював відставку О.ДУБИНИ з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» наступного дня після його повернення з Москви за вказівкою В.ЮЩЕНКА. «Я вважав, що за такий крок треба звільнити з посади керівника НАК «Нафтогаз», але Юлія Володимирівна не сприйняла мою пропозицію, мотивувавши тим, що ми входимо в дуже складний період протистояння між «Газпромом» і «Нафтогазом», і не можна терміново змінювати позицію», - пояснив колишній урядовець.

За його словами, в цей час усі опоненти «чекали на капітуляцію уряду» через неможливість врегулювання газових відносин з Росією. «Уряд тиснули тільки в одному: що без «РосУкрЕнерго» уряд не здатний врегулювати кризу», - зазначив він.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО у своїх запитаннях до О.ТУРЧИНОВА почала з’ясовувати засновників «РосУкрЕнерго» та факти про підтвердження прямих зв’язків цих засновників з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ. Проте представники державного обвинувачення щоразу заперечували ці питання, а суддя Родіон КІРЄЄВ вимагав переформулювати запитання. «Фанам «РосУкрЕнерго» пояснюю: пану ДУБИНІ (30-31 грудня 2009 року – УНІАН) залишалося лише підписати узгоджені контракти, і кризи б не було. З показів ДУБИНИ і ТУРЧИНОВА виникає, що ЮЩЕНКО відкликав делегацію, захищаючи монополіста «РосУкрЕнерго», який був посередником у постачанні газу в Україну», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що тодішній Президент В.ЮЩЕНКО в умовах газової кризи «десь відпочивав у Карпатах, не висловлював жодних пропозицій, лише вимагаючи від уряду терміново відновити транзит газу в Європу».