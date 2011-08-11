Під Печерським судом нардеп посмикався з противниками Тимошенко

У дворі Печерського районного суду м. Києва виник конфлікт між народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Сергієм ПАШИНСЬКИМ та кількома противниками екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, опоненти Ю.ТИМОШЕНКО через міліцейські кордони зайшли у двір суду і розтягнули там біле полотно, на якому чорними та червоними літерами написано: «Тараканья революция-2011. Начало революции 24.06. Конец – дихлофос».

Депутат намагався вирвати цей транспарант, закликаючи при цьому співробітників міліції вимагати від них дозвіл на проведення цієї акції. Однак працівники міліції не відреагували на його заклик.

Потім С.ПАШИНСЬКИЙ розшукав міліцейське керівництво, і з’ясувалося, що молоді люди мають дозвіл на проведення своєї акції.