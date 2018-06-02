Луценко у СІЗО віджимається по 100 разів і читає Борхеса

Луценко у СІЗО віджимається по 100 разів і читає Борхеса

17:28, 11 серпня 2011
6040 0

Під час перерви екс-міністр розмовляє з сином Олександром. Розповідає про дивні порядки в СІЗО: телевізор можна дивитися, а радіо слухати заборонено, м’яч – теж річ неприпустима... Репортаж з зали суду 

Юрій Луценко і Юлія Тимошенко розмовляють під час судового засідання у справі Луценка в Печерському судіСьогодні заарештовані Юрій Луценко і Юлія Тимошенко їхали до Печерського суду в окремих автозаках.

– Напевно, щоб не дати нам можливості поспілкуватися, – розповідає перед початком судового засідання Луценко своєму соратнику Тарасу Стецьківу про “нововведення” в СІЗО. 

Тим не менше, екс-міністр внутрішніх справ мав можливість у суді перекинутися кількома словам з екс-прем’єром.

– Ну яке спілкування? Це закриті залізні бокси, але одне одного чуєш. Говорили про погоду, про здоров’я, про політику. Поки 10 хвилин перекинулися – мене зараз сюди витягнули, її залишили з трьома мужиками. Претензії, звичайно, не до хлопців. Це хтось дуже “бдит” із керівництва… Я вчора коли дивився на Хрещатик, у мене таке враження, що бандитів вже ніхто не ловить – всі "тримають" Печерський суд.

– Юлія Володимирівна вчора розповіла, що в СІЗО пробіжки робить, Шкляра читає… А ви? – запитую у Луценка.

– У мене у камері 5 кроків для пробіжки, а у прогулянковому дворику – 7, – сміючись відповідає екс-міністр. 

– Можна пристрибуючи, – додає Стецьків.

– … Там є невеличкий турнік, щоправда для інвалідів, бо перекладина на рівні моїх грудей, – продовжує розповідь Луценко. – Але там я примудряюся робити всі необхідні вправи. Ще по 100 віджимів в різних варіантах, присідання так само. Бо інакше хребет просто вивалиться. Мені вистачає фізичних вправ… Останні новини – читаємо Аргентину – Борхеса.

Фраза “прошу всіх встати” на початку судового засідання звучить трохи абсурдно, бо у залі, де судять Луценка, лише одна лавка для присутніх, на якій щільненько можна посидіти хіба що втрьох. Тож кілька десятків журналістів і дипломати стоячи розміщуються у два-три ряди попід стіною.  

Сергій ВОВКСуддя Сергій Вовк починає засідання з зачитування заяви чергового потерпілого, який начебто був незаконно звільнений із органів внутрішніх справ після служби в Косово. Заява базується на повідомленні газети. 

Адвокат Луценка Олексій Баганець наголошує, що треба попередити заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві дані і пересвідчитись, чи існує така людина взагалі.

– Готується “запасний аеродром”, – заявляє Луценко. – Очевидно, зараз вони (прокурори – Авт.) ініціюють заяви про чергові фантазійні обвинувачення, щоб після того, як я вийду з цієї клітки, арештувати мене по черговому надуманому обвинуваченню. Вони самі зініціювали цю заяву. Якщо ви, ваша честь, готові приймати всі заяви про злочини від всіх громадян України, я завтра зініціюю через “Народну Самооборону” вам вал заяв. І ви всі їх будете зачитувати, не встановлюючи, хто їх написав, не попереджаючи про кримінальну відповідальність за наклеп.

Суддя Вовк, порадившись на місці з двома колегами, залишає заяву без задоволення і перенаправляє її в Генпрокуратуру.

Після цього суд вирішує змінити порядок судового засідання, допитавши спочатку потерпілих у справі. Хоча напередодні був оголошено: спочатку допитають свідків, а потім вже перейдуть до потерпілих.

Прокуратура погоджується з пропозицією Вовка. Луценко і захисники – проти. 

Баганець просить оголосити перерву для того, щоб підготуватися до допиту потерпілих, хоча б до 14.00, наголошуючи, що команда захисту готувалася до допиту свідків, як і було заплановано.

– Я не один день готувався до цього процесу, робив певні нотатки. Тому я вимагаю перенесення судового засідання, або ж прошу доправити мене у СІЗО, аби я взяв ті свої записи, які робив протягом кількох місяців, - вимагає Луценко.

Суддя Вовк оголошує перерву на півгодини.

Під час перерви Юрій Віталійович розмовляє з сином Олександром. Розповідає про дивні порядки в СІЗО: телевізор можна дивитися, а радіо слухати заборонено, м’яч – теж річ неприпустима. На минулому засіданні Юрій Віталійович, до речі, розповідав про ініціативу мешканців СІЗО зібрати гроші на меморіальну дошку для місця їх тимчасового тримання з написом: “Не вбий, не вкради – влада не любить конкурентів”.

Журналісти запитують Луценка про шанси опозиції об’єднатися.

– Не можна спілкуватися з підсудним! – обурюється конвой. 

Втім, Луценко вже починає монолог.

– Я ніколи не сумнівався у позиції Гриценка, у позиції Тарасюка або інших людей… Звичайно, є і удавана опозиція, яка намагається на цьому процесі отримати публічні докази своєї пригодності. Погортав останні інтерв’ю цих удаваних опозиціонерів – дуже тхне піаром і бажанням відкусити шматочок бютівського пирога… Згадую, як Ліна Костенко писала у своїй останній книзі: огидне явище – депутатська линька (Повна цитата звучить так: “Огидне явище депутатська линька. В` їхали на одній партії, злиняли в іншу. Шерсть літає в повітрі, як тополиний пух”, – Авт.). Але є ряд політиків, які були і є в одному строю, вони приходять і до мене, і до Юлі, саме на них будуть ґрунтуватися всі наступні події... Щойно був Тарас Стецьків, сказав, що сьогодні має засідати об’єднаний штаб. Єдине, я боюся, щоб це не завершилося тим, чим завжди завершуються наші комітети. Я дуже добре пам’ятаю комітети за Кучми: вони так довго засідали, що ми плюнули, пішли і поставили намети. Костенко домовлявся у Мороза, хто з них стане президентом, а ми в той час з рухівцями ставили намети. Нас цікавило – щоб Кучма не був президентом, а все інше мають зробити виборці. Так і зараз, я боюсь, що основне питання буде неназване, а йтиметься про проблеми влади, квот і іншу дурню, яка сьогодні не має значення. Але те, що вони сьогодні збираються і говорять – це вже добре. Єдине (я вже Юлі про це багато разів говорив), не треба боротися за об’єднання будь-якою ціною. Краще менше, але справжніх бійців, аніж наїзників в стилі НУНС, які розсипалися на другий день приходу в парламент.

Далі екс-міністр розмірковує про вибори.

– Я вважаю, що наступні парламентські вибори будуть не виборами, а призначенням. Завдання опозиції в них не перемогти – я в це практично не вірю, а отримати щонайменше 100 справжніх членів опозиційної фракції, тоді наступний президент буде опонент Януковича… Янукович кинув виклик – чи готові ви жити в країні без опозиції, без конкуренції політичної та економічної, в країні, коли як в часи Кучми-2, в одному кабінеті вирішують, кому можна мати бізнес, кому треба відрізати голову, кому можна стати народним депутатом. Якщо ми готові жити в такій країні – тоді все нормально. Якщо ні – необхідно протистояти тривожним тенденціям, які стали абсолютно очевидними після арешту Тимошенко – влада не зупиниться ні перед чим у бажанні збудувати “совок”.

А ось критику Заходу з приводу арешту Тимошенко Луценко сприймає не дуже оптимістично. 

– Я би не рекомендував захоплюватися цими висловами, – каже екс-міністр. – Ніякі закиди ніколи не будуть підтримувати демократію в Україні, де самим громадянам ця демократія не потрібна. Всі питання наших політиків мають бути не про те, що сьогодні сказали у Вашингтоні, Брюсселі або в Москві, а  про те, що сьогодні сказали в Жмеринці, в Здолбунові або П’ятихатці. Я щиро вважаю, що я зараз тут по одній простій причині: якби я мав сьогодні можливість, яку мав у грудні 2006 року, коли почав “Народну Самооборону”, в опозиції вже було б вдвічі більше голосів. Не тому, що я найкращий. Я нічим не кращий за інших політиків. Не те, що нічим… у мене є один плюс – я з людьми спілкуюся людською мовою. І їду до них, а не займаюся об’єднавчими процесами в кабінетах. Після першого засідання опозиції я би радив їм підписатися і їхати в області, говорити з людьми їхньою мовою, адже з ними вже ніхто 1,5 року взагалі не говорить: ні де ділось “покращення нашого життя вже сьогодні”, ні куди прорвався “український прорив”… Я оптиміст тільки з однієї причини – ще нікому не вдалося приручити українців.

Юрій Луценко у супроводі співробітників міліції прямує в зал засідань Печерського районного суду. Київ, 11 липня Перерва закінчується. Присутні знову вишиковуються під стіною. Захист знову просить надати час на підготовку до допиту потерпілих.

Водночас прокурори заявляють, що адвокати, звертаючись з проханням про перенесення дати судового засідання, зловживають правами і затягують судовий розгляд справи.

– Я маю виписки до 23-го тому своєї кримінальної справи. А ви викликаєте потерпілого по третьому епізоду! Це прокурорське шулерство. Це суд без права на захист, –  обурюється Луценко, звертаючись до суду та прокурорів.

Головуючий Вовк радиться з суддями. Гортає сторінки КПК. Вдивляється в календар і виголошує несподіване рішення: задовольнити клопотання адвокатів Луценка і дати час на підготовку до допиту до 18 серпня, зазначивши, що наступне судове засідання відбудеться в іншій будівлі Печерського райсуду по вулиці Гайцана.

– Це для того, щоб розділити Юру і Юлю? – цікавляться журналісти рішенням Вовка про перенесення судового засідання до іншого приміщення в адвоката Луценка Юрія Фоміна.

– Ми можемо тільки припускати..., – каже захисник. – Хоча я не прихильник припущень. Можливо, просто відремонтували приміщення, є великий хороший зал, де ви будете мати комфортні умови, щоб брати участь в нашому процесі. 

Далі буде

Анна Ященко

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter