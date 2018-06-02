Суд над ЮВТ: альтернативна газова історія від Турчинова

ТРЕТІЙ ТОСТ У КРАЇНІ П`ЮТЬ ЗА ЮЛЮ

Ні, це зовсім інша справа, коли свідком в суді виступає колишній глава СБУ, який написав дисертацію про тіньову економіку, і який під час газової російсько-української війни 2008-2009 років не сидів по закордонах і закарпаттях, як інші сини Вітчизни, а сидів у Кабміні, цікавився ходом переговорів, брав участь у розв`язанні кризи. Але нумо по порядку. О 8.15, за годину сорок п`ять хвилин до початку засідання найвідповідальніші журналісти стоять біля Печерського суду. Ті, хто прибув вже о 9.15, в зал ризикують не потрапити. Аншлаг, панове. Організатори процесу з кожним разом можливість зайти в зал засідання відсувають усе далі і в часі, і в просторі, ще більше підігріваючи ажіотаж до того, що відбувається.

Якщо раніше можна було чекати початку судна у дворі, а вже о 9.00 пройти до залу, то позавчора «Беркут» нас випер за ворота суду, тримав весь час там і пускав в зал о 9.45, а нині нас взагалі відсунули ще метрів на двадцять від входу аж під арку. Нарешті міліції дали відмашку запускати людей. Солідні пані і чоловіки з невластивою їх віку прудкістю, юнаки й юнки з блокнотиками й диктофонами, фотографи, що ховають свої телефонні камери (на нормальну техніку знімати не можна) рвонули до входу судна і, ламаючи підбори та наступаючи на холоші, бігли на другий поверх - займати місця. Долаючи цей шлях, втішаю себе тим, що Шендерович так само потрапляв на суд Ходорковського. Плата за демократію. До того ж, новини і картинки про лідера опозиції залишаються найбільш запитаними. Юлія Володимирівна вже сиділа в суді, в новій сукні, посміхалася. Виглядала виспаною, сьогодні її привезли до суду о восьмій ранку, а не о шостій. До лавки, де зазвичай сидять її друзі-родичі, підійшли якісь жінки.

- Мама ніби тримається. Передає привіт, - кажуть їй.

- Ще б пак, це ж моя (робить наголос на слові «моя») мама.

Займаю звичне місце на першій лавці, крайнє зліва, «грифонівці», що стоять за дерев`яною перегородкою вже просто, як рідні, дозволяють вставати, підходити, слухати, коли Юлія розповідає, як вона робить у дворі СІЗО ранкову пробіжку. Люб`язні чоловіки...

До залу заходить В`ячеслав Кириленко, лідер «За Україну».

- Славочка, здрастуйте, - не приховує своєї радості Юлія Володимирівна.

Тут же Микола Мартиненко, лідер фракції «НУ-НС». З бютівців: Соболєв, Гудима, Підгірний. З новеньких: Тарас Стецьків. Голосно передають Тимошенко, що зараз третій тост у країні всі п`ють «За Юлю». Тимошенко обіймає чоловіка Олександра, який сідає за сусідній стіл. Обабіч розсаджуються адвокати. ЮВТ у гарному гуморі. Чи то її тішить сьогоднішній день народження мами, чи то вона в передчутті виступу своєї людини, свідка Олександра Турчинова. Суддя теж нівроку. ЮВТ хоч і не встає, але налаштована до нього дуже миролюбно, ну й він цілком, як для свого становища. Викликає свідка захисту Олександра Турчинова, який під час укладення газових контрактів був першим віце-прем`єром її уряду.

КУРС ГАЗОВОЇ ІСТОРІЇ ВІД ЕКС-ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄРА

Покази свідків щодо газової війни 2008-2009 років можна просто фіксувати і передавати. Але ці недавні події - по суті ще жива пам`ять і журналістів, і експертів, і активних громадян. Якщо ви нікуди не виїздили з країни на стикрві 2008-2009 років і постійно дивилися телевізор, фіксуючи вислови перших осіб держави російської та спостерігаючи поведінку українських політиків, то легко можете порівняти і співставити почуті версії із своїм досвідом і спостереженнями.

«Ми ніколи не дізнаємося, що сталося 31 грудня 2008 року, і чому глава НАК Нафтогаз Олег Дубина залишив переговори в Москві», - так написала в підсумковому матеріалі після газової війни одна з моїх колег.

- Що відбулося 31 грудня 2008 року, коли Олег Дубина залишив переговори в Москві? - спробувала відновити істину майже через три неповні роки після подій Юлія Тимошенко, ставлячи це запитання своєму найближчому соратникові, першому віце тих часів Турчинову.

Випускаючи пролог про те, якими важкими були переговори, передаємо розповідь Турчинова.

- На 31 грудня 2008 року ціна на газ була повністю узгоджена. Вона становила 235 доларів за тисячу кубометрів. На той час Україні ціною неймовірної мобілізації вдалося заплатити борг, який створила компанія РосУкрЕнерго. І була надії, що ми зустрінемо Новий рік спокійно. Але 1 січня нам стало відомо, що українська сторона відкликала главу НАК Нафтогаз. Коли я подзвонив Олегу Дубині, він сказав, що виїхав за наказом Ющенка. Такі дії не були в компетенції президента країни. Спочатку я запропонував звільнити Дубину, але Юлія Тимошенко вважала, що це колосальний удар по ситуації. Ющенко заборонив підписувати контракти, оскільки між ним і корпорацією РосУкрЕнерго існував зв`язок. Останнім аргументом РУЕ, яке мало піти з ринку, був президент. Останнім аргументом президента було РУЕ. На уряд тиснули тільки в одному: що без «РосУкрЕнерго» уряд не здатний врегулювати кризу. Приїзд до Москви представників РУЕ, які запропонували Російській Федерації ціну в 285 доларів значно послабив переговори державної делегації. Фірташ і Ющенко зривали прямі контракти. Їх зв`язок почався ще до інавгурації третього президента в 2005 році. Зокрема, за матеріалами, які були в СБУ, він за свій рахунок забезпечив сім`ю Ющенка літаком, яким родичі були доставлені на інавгурацію. А літак - це чималі кошти.

На уточнююче запитання Тимошенко, які ще докази були одержані, що сім`я Ющенка заробляє на газовій схемі, Турчинов відповів:

- Ми одержали оперативні дані, що є компанія «Петрогаз», пов`язана з Петром Ющенком, якій РУЕ дешево продає газ, а та у свою чергу перепродує його за ринковою ціною НАК «Нафтогазу».

Звинувачення запротестувало проти уточнень. До речі, звинувачення завжди протестує, коли мова заходить про РУЕ або Валерія Хорошковського.

Микола Мартиненко, колишній любий друг Віктора Ющенка, який колись виключив його з київської організації «Нашої України», а потім очолив його ж фракцію у парламенті, єдиний з нардепів, хто слухав цю історію стоячи. Напевно, ще раз зважував і оцінював те, як бездарно він згаяв час, гроші і сили, вкладаючи все це в колишнього президента.

Подальша історія Турчинова, розказана, як відповіді на запитання ЮВТ, добре всім відома. Її сюжет: як на той момент голова митниці Хорошковський не давав розмитнювати газ із сховищ. Як його звільнила Тимошенко, а Ющенко через кілька днів призначив заступником голови СБУ. Як потім усіх, хто розмитнив газ, заарештували, як після перемоги Януковича НАК "Нафтогаз" програв суд у Стокгольмському арбітражі. Як у НАК "Нафтогаз" вилучили 11 мільярдів кубів, і як зубожіла компанія. Турчинов малював чітку історію: ті, хто зараз відібрав газ у України, судять ту, хто два роки тому віддала його Україні. Уся це історія могла б стати одним із сюжетів виборчої кампанії.

Звичайно, можна не довіряти версії Турчинова. Та варто зазначити, що її загалом підтверджував на попередніх свідченнях і Дубина, і всі ці виразно передані історії (у тій частині, що РУЕ плуталася під ногами в української делегації) співпадають з тими телевізійними висловами Путіна, які я чула в ті дні 2008-2009 років, і з пізнішими визнаннями учасників переговорів від російської сторони.

І з висловами самого Олега Дубини на недавньому процесі. У будь-якому разі, якщо і є альтернативні версії, то надати їх суду можуть тільки Ющенко, Фірташ або Путін.

Перша частина свідчень Турчинова стосувалася виключно «неприпустимого зв`язку Ющенка з олігархом» і зводилася до твердження, що делегація вичавила максимум із ситуації, що склалася. Друга частина допиту стосувалася горезвісного засідання Кабміну, на якому Турчинов запропонував підтримати директиви, які насправді (за версією захисту) і директивами не були. А так - лист прем`єра, без вхідних-вихідних номерів, печатки, неоформлений, без візи профільного міністерства, а також без віз міністерства економіки і фінансів. Одне слово (за версією захисту) документ, що ніяк не годиться для солідної ролі директив і в принципі не потрібний прем`єр-міністрові для здійснення його повноважень і підписання міжнародних контрактів.

Частина свідчень звелася до переліку документів, згідно з якими Юлія Тимошенко мала всі права на здійснення переговорів.

Безперечно, свідок захисту виглядав переконливо. Тим більше, на тлі блідих прокурорів (Юлія Тимошенко під час одного запитання подякувала Януковичу за рівень звинувачення). Але якщо відсунути емоції і співчуття до людини, яка замалим не стала президентом і нині перебуває в СІЗО, то думаєш, що в такій складній ситуації не так важливо, що робив Кабмін. У будь-якому разі Тимошенко не могла делегувати Кабінету ні повноваження, ні відповідальність за підписання контрактів. Але в той момент, коли парламентська республіка в чистому вигляді не склалася, а президентська ще не закінчилася, Тимошенко і Ющенко мали бути вдвох, і між ними мала бути довіра. Нині складається враження, що Віктор Андрійович намагався диригувати процесом із Закарпаття, де був на різдвяних канікулах, а після всього приїхав в столицю і влаштував на РНБО прочуханку всім. Тому його допиту всі чекають з особливим інтересом.

ПОВТОРЕННЯ ПРОЙДЕНОГО І НЕРВОВИЙ СМІХ АДВОКАТА

О першій дня оголосили перерву на обід.

Після допиту я попросила Турчинова прокоментувати інформацію про «Петрогаз».

- Скажіть, чому ви не провели розслідування, щоб одержати документальні підтвердження про приналежність президентської сім`ї до «смердючого газу»?

- Це були оперативні дані, але мене звільнили з СБУ, і я просто не зміг довести це до кінця. Знаю, що компанія була зареєстрована на Арабських Еміратах. Думаю, що після мого звільнення всі документи СБУ просто знищила.

Оглядаючи двір, я подумала, що чутки про розкол в БЮТ сильно перебільшені. Ольга Трегубова (душеправителька Тимошенко) цілувалася з Наталією Королевською. Та розповідала журналістам, що дорогою з Вінниччини їй передавали з сіл для Тимошенко то відро яблук, то зростом з ляльку скульптуру Богоматері.

Нардепи кепкували щодо інтерв`ю Миколи Замковенка. Колишній суддя Печерського суду, який свого часу випустив ЮВТ з-під арешту, нині скаржився на забуття.

- Він же після того, як нардепи склали повноваження в 2006 році, очолив фіктивну фракцію БЮТ. А тепер скаржиться, що в список не взяли, - обговорював хтось з бютівців.

Після перерви допит був продовжений. І загалом відповіді Турчинова на запитання Тимошенко покликані були «закріпити і поглибити» раніше озвучені захистом месиджі. А саме. Дії Тимошенко були законні (це підтверджується вітчизняним і міжнародним законодавством). Вона не перевищила повноваження. Формульні контракти - це, те чого прагнула українська сторона. Перехід мав бути поступовий, для цього є меморандум, який до речі, дозволив би і зараз пом`якшити чинні контракти. Цілий ряд чинних договорів дозволяє Азарову пом`якшувати контракти.

Те, чого досягла Тимошенко, це прозора формула. Це можливість НАК Нафтогазу заробляти гроші.

Цікаво, що звинувачення вривалося в ці свідчення найбільш незвичайним чином. Відчуваючи злагодженість цих питань-відповідей свідка і обвинуваченої (не дивно, враховуючи єдність поглядів і спільну історію), один з прокурорів запитав Турчинова: «Звідки вам відомі всі ваші відповіді?»

- Мої відповіді? - спантеличено перепитав Турчинов, очевидно, думаючи, яка з відповідей всього п`ятигодинного допиту цікавить прокурора.

- Так. Назвіть джерело.

Спочатку розреготалася Тимошенко. Потім почав сміятися Юрій Сухов.

Коли Кірєєв заходився суворо вимагати, щоб сміх припинився, Сухов відповів:

- Пробачте. Пробачте, ваша честь.

Насправді Тимошенко повторювала те, що раніше говорила в своїх інтерв`ю і на ефірах. Не знаю, чи була можливість у соратників синхронізувати свої питання-відповіді, але і без такої підготовки їм неважко було виглядати підготовленими з огляду на спільну особисту історію.

Цей допит дозволив Тимошенко відкрити й інші теми.

Наприклад, вона озвучила, чому справу Макаренка-діденка та її не хочуть об`єднувати в одну. На її думку, таке об`єднання допоможе відтворити картину загальнодержавної корупції від початку і до кінця, де «будуть видно ролі Хорошковського, Януковича, Бойка». Для того, щоб не допустити прочитання такої оборудки, справи розглядають окремо, вважає Тимошенко.

- Адже вам для виголошення вироку потрібно буде знати цілісну картину подій, - переконувала Кірєєва Тимошенко.

Прокурори, справді, перебивали свідка на темах РУЕ, могли заявити:

- Ви говорите абстрактні речі.

- Зате ви конкретні. Ви взагалі дуже конкретні прокурори, - парирувала Тимошенко.

- Чому із засідання вашого Кабінету міністрів 21 січня пішов міністр оборони Єхануров?

- Він був міністром за квотою Ющенка. Крім того, він сказав, що розуміє ситуацію, але не хоче голосувати. Воно і зрозуміло, адже саме при ньому на ринок зайшла компанія РУЕ, - відповів Турчинов.

Загалом, для тих, хто цікавиться історією російсько-українських газових відносин, допит був цікавий. Цікавий і несподіваним поверненнями в минуле (2005-2006 року) і раптом кристалізованими максимами:

- Я підписала контракти не для того, щоб ми мали дешевий газ. А для того, щоб мільярди не йшли на приватні рахунки, - сказала, відповідаючи на одне з запитань Тимошенко.

Цікавий тим, що нехай навіть перед таким судом можна потрохи видобувати правду. А її зазвичай більше у тих, хто готовий говорити і відповідати на всі запитання. Тимошенко, наприклад, сказала, що дуже чекає свідка Бойка, якому хоче поставити 150 запитань.

Судові засідання закінчуються в останні дні вчасно, о 18.00. Свідчення Турчинова тривали рівно стільки, скільки хотіла Тимошенко. Відчувалося, що їй є що сказати і вона хоче поговорити про газову корупцію. Не зважаючи на драматизм ситуації, діалог - вдячний жанр. Розмова затяглася, і Турчинов залишився єдиним свідком. Але цей суд показав явну непідготовленість прокурорів до газової теми. Окрім відомих ляпів, типу запитань міністрові Продану:

- А ви що, знаєте главу Укотрансгазу? І що, зустрічалися з ним? (А з ким ще міністрові зустрічатися?)

Або

- Звідки ви знаєте, яка б була погода в ці дні?

Були і інші промахи.

- Ви знаєте про договір поступки? - запитав один з прокурорів Турчинова.

- Який? - зробив вигляд, що не зрозумів Турчинов. - Назвіть номер або повністю назву.

Соратник Тимошенко чудово знав, що йдеться про поступку права вимоги боргу з РУЕ, і міг би відповісти, але він не відмовив у задоволенні показати прокурорам їх некомпетентність. Прокурор зняв питання, але скривджено зауважив:

- На запитання підсудної ви відповідаєте. А тут не знаєте договорів.

- Я не фахівець в енергетиці, - запевнив Турчинов, - я знаю параметри, події, тенденції, - і тут же назвав всі ціни на газ в останні роки.

Але я думаю, що обізнаність прокурорів - справа наживна. Заданий старт такому процесу, як звинувачення політиків у газових справах. Враховуючи, як плодяться зараз усілякі договори про газ після зміни нинішньої влади судам, прокурорам буде чим зайнятися. Опонентам буде що пред`явити нинішній команді. А прокурори поки хай вивчають енергетику, всі її сфери: електрику, «атомку», ну й газ звісно. Ой, як знадобиться.

Після свідчень Турчинова адвокати знову попросили суд звільнити Тимошенко на поруки. Просили заради дня народження мами. Цього разу як поручителі звернулися греко-католики, Кличко, керівництво газети «Дзеркало тижня». Відмовили. Журналісти знову спостерігали черговий принизливий вивіз Юлії з двору Печерського суду. Принизливий не для Тимошенко. Для країни.

Маша Міщенко

Фото УНІАН