Київавтодор починає зносити Русанівські сади

З 15 серпня працівники "Київавтодору" почнуть знесення перших 43 ділянок Русанівських садів.

Як пише "Комсомольська правда в Україні", у першому кварталі, який буде знесено, більшість садівників вже з`їхали.

Навесні Верховна Рада прийняла закон про відчуження приватних земель для громадських потреб, і процедура відселення набагато спростилася. Тепер ділянка проходить незалежну оцінку: якщо господар з сумою не згоден, то суддя встановлює розмір компенсації.

«З 15 серпня почнемо знесення 43 ділянок. Їх господарі погодилися на компенсацію і вже з`їхали. Але ці ділянки йдуть не по порядку, одна за одною, а вибірково. Всього вже погодилися на переїзд 176 садівників, з рештою умови компенсації узгоджуються: одним будують будинки, іншим пропонують квартири, третім - компенсацію. Всього, згідно з проектом, відселити потрібно 265 ділянок», - сказав заступник директора дирекції будівництва дорожньо-транспортних конструкцій «Київавтодору» Микола ВАСИЛЬЦОВ.

У першу чергу відселення потрапили будови на 25-й і 26-й лініях. Велика частина дачників погодилися переселитися в Биківню.

Одна дачниця повідомила газеті, що дала згоду на переїзд до Биківні й підписано відповідний договір з «Київавтодором». За її 4 сотки землі та будинок на 53 кв. м там запропонували 47 кв. м плюс терасу на 20 кв. м.

Інший садівник сказав, що спочатку дачники вірили, що міст піде в обхід садів, але зараз зрозуміли, що все одно виселять. «Багато хто вже погодився з`їхати. У цьому кварталі нас майже не залишилося. Одні сусіди поміняли дачу на трикімнатну квартиру на Харківському масиві, другі - на двокімнатну, треті - погодилися на компенсацію. За які гроші - я не знаю. Один одному ми про таке не говоримо, щоб потім не сваритися, адже одним пропонують більше, іншим - менше», - розповів він.

Один із жителів 26-ї лінії, який попросив не називати його, розповів, що довго не погоджувався на відселення, поки йому не запропонували 600 тис. доларів.

У той же час, мешканці будинків, що потрапляють під знесення в другій черзі (санітарна зона моста), поки з`їжджати не квапляться.

Розповіли дачники і про те, що жодних протестів з приводу знесення поки не планується. За їхніми словами, керівництво міста вимагає до осені визначитися іншим з варіантами компенсації.

Як пише газета, дачне селище відселенців знаходиться в лісі за Биківнею. Територія обгороджена двометровим парканом з бетонних плит. Земля перерита - прокладають труби, їздить техніка. Роботи ведуться з початку червня.

Начальник ділянки Костянтин СЕМИРОЗУМ повідомив, що посеред селища буде озеро, воду в яке будуть закачувати дві колонки.

«Ми будуємо п`ять варіантів будинків залежно від площі - на 30, 40, 50, 70 і 100 "квадратів", всі будівлі одноповерхові. Зараз закінчуємо прокладати комунікації, заливаємо фундамент будинків», - прокоментував він хід будівництва.

За словами будівельників, дачні будинки розраховані на температуру до мінус п`яти градусів, тому мешканцям самостійно доведеться утеплювати стіни. Всього підготують "під ключ" 102 ділянки.

Ще на території планують побудувати адміністративний корпус, магазин, підведуть нову дорогу від Броварського шосе шириною 15 м, з`явиться зупинка громадського транспорту.