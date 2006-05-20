Ющенко виступить із радіозверненням, присвяченим Дню Європи
14:06, 20 травня 2006Політика
401
Президент зосередиться на євроінтеграції
Сьогодні о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до Українського народу, присвячене Дню Європи.
Як повідомили УНІАН у прес-служби глави держави, Президент зосередиться на основних мотивах європейської інтеграції України та окреслить подальші кроки в цьому напрямку.
Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM з повтором у неділю, 21 травня, о 10.00.
Українське радіо також повторить виступ у суботу о 22.00.
Крім того, звернення Президента можна послухати в Інтернеті.
За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter