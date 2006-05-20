Ющенко виступить із радіозверненням, присвяченим Дню Європи

Сьогодні о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до Українського народу, присвячене Дню Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-служби глави держави, Президент зосередиться на основних мотивах європейської інтеграції України та окреслить подальші кроки в цьому напрямку.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM з повтором у неділю, 21 травня, о 10.00.

Українське радіо також повторить виступ у суботу о 22.00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в Інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо.