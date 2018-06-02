Віхи тижня. Тимошенко на вістрі, заморозки в Сочі і памперси для прем'єра

Ні кроку назад

Екс-прем`єр, якій Апеляційний суд відмовився змінити запобіжний захід, навряд чи збирається міняти свою лінію поведінки. Справа зовсім не в численних клопотаннях на підтримку Тимошенко, озвучених представниками духівництва й громадськості, просто вона чудово розуміє, що будь-який крок назад у нинішніх умовах буде сприйнятий як прояв слабкості. Тому Юлія Володимирівна робить заяви одна радикальніша за іншу. Вона не тільки повідомила західній пресі, що побоюється вбивства в СІЗО, але й запевнила британську газету Independent, що революція в Україні – питання часу, і народ обов`язково повстане проти Януковича.

Втім, поки об`єктивного підтвердження слова Тимошенко не знаходять. Партія «Батьківщина» так і не змогла організувати на підтримку свого лідера по-справжньому масштабного виступу. Наметове містечко в центрі столиці може дивувати західних журналістів і експертів, але зовсім не киян, звичних до всього. Не залишає відчуття, що опозиціонери захищають свого лідера вахтовим методом, наче бережуть сили для вирішальної сутички.

Але тим часом за екс-прем`єра вступилися не тільки завжди солідарні з нею члени Європейської народної партії, але й зовнішньополітичні відомства західних країн. В Італії і Франції українських послів викликали в МЗС, де висловили офіційну стурбованість станом справ із правосуддям в Україні. Українське Міністерство закордонних справ закликало не пов`язувати процес євроінтеграції з долею Юлії Тимошенко, за що удостоїлося гнівної заяви Григорія Немирі – головного модератора «сердечної» підтримки з-за кордону.

Судячи з заяв першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна, звинувачення в справі Тимошенко не тільки не збирається відступати і шукати можливості для виголошення умовного вироку обвинуваченій, але й прагне знайти нові факти проти неї. Якщо тенденція збережеться, то Юлію Володимирівну звинуватять у тому, що вона п`є на сніданок після вранішньої пробіжки кров шахтарських дітей. Паралельно за межами України наростатиме інформаційна хвиля з вимогою зарахувати її до великомучеників. І якщо антитимошенківські пікети біля Печерського суду продовжуватиме координувати «офіцер і джентльмен» Олег Калашніков, то незабаром з клопотанням про видачу лідера «Батьківщини» на поруки звернуться лідери «великої сімки».

Заморожена дружба

Не доводиться сумніватися, що в Сочі Віктор Янукович і Дмитро Медведєв обговорювали і арешт Юлії Тимошенко, що став помітною подією на загальносвітовому фоні. Якщо минулого року Дмитро Анатолійович і Віктор Федорович буквально летіли назустріч один одному, то сьогодні від їх діалогів просто віє арктичним холодом. Фактично з жодного з численних питань, що виникають у двосторонніх відносинах, російський і український президенти не порозумілися. Україна залишається непоступливою в питанні збереження контролю над ГТС, а Росія закликала не політизувати газові питання і відмовилася сприймати формулу «3+1» у відносинах нашої країни і Митного Союзу. На тому відпочиваючі президенти і розішлися.

Памперси для прем`єра і крісло для кума Ющенка

У центрі уваги Миколи Азарова, якого урядові піарники зі скрипом просувають у facebook, опинилися презервативи і памперси, які могли подорожчати після відміни для цієї категорії товарів пільгового оподаткування. Микола Янович не лише пообіцяв випуск цих товарів воістину народного споживання на українській землі, але й обсмикнув дуже завзятих податківців, які надміру дбають за наповнення скарбниці. Відверто кажучи, дивна в уряду логіка: навіщо ухвалювати непопулярні рішення, щоб потім з пафосом їх відміняти, якщо наперед продумувати наслідки рішень елементарно вигідніше. До того ж Азаров, який не володіє навіть мінімальною харизмою і схильністю до самостійної політичної гри, мало схожий на всеукраїнський спін-доктора.

Щоб якось скрасити очікування показів Віктора Ющенка у справі Юлії Тимошенко Віктор Янукович призначив кума Віктора Андрійовича, колишнього молодіжного міністра в урядах Тимошенко, Юрія Павленка президентським уповноваженим з прав дитини. Посада, поза сумнівом, потрібна, заразом на Банковій продовжили процес інтеграції вчорашніх «помаранчевих» у систему влади.

Євген Магда