"Наша Україна": суд над Тимошенко дійшов до абсурду

Партія «Наша Україна» висловлює рішучий протест проти рішення Печерського суду про примусове приведення до свідчень члена політради партії, колишнього представника Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Поспішне рішення суду про примусову доставку СОКОЛОВСЬКОГО для дачі показань доводить до абсурду процес над ТИМОШЕНКО», - заявили в «Нашій Україні».

Партія приєднується до вимоги Б.СОКОЛОВСЬКОГО до суду вибачитися за наклеп, що нібито він ухиляється від дачі свідчень, і публічно принести йому вибачення.

Як йдеться у повідомленні прес-служби «Нашої України», Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, відомий своєю принциповою позицією щодо газових контрактів, укладених Ю.ТИМОШЕНКО у січні 2009 року, наразі до 1 вересня проходить курс лікування, переривання якого несе загрозу його здоров’ю.

«Ми не апелюємо до гуманності суду, оскільки не віримо у такі його риси. Ми звертаємося до звичайного здорового глузду влади з тим, щоб зупинити відверту кампанію тиску на свідків, оскільки такий тиск неминуче отримає зворотній ефект», - наголосили в «Нашій Україні».

Партія вимагає від суду змінити прийняте рішення і дочекатися завершення курсу амбулаторного лікування Б.СОКОЛОВСЬКОГО.

Як повідомлялося, сьогодні Печерський райсуд ухвалив рішення примусово доставити Б.СОКОЛОВСЬКОГО до суду на засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО 17 серпня на 09.30.

Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що не може з`явитися до суду через серйозну хворобу, а рішення доставити його на засідання примусово вважає тиском.

Раніше Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського райсуду з проханням не викликати його як свідка на допит у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО з 10 серпня до 1 вересня.

Він пояснив свою заяву «терміновою необхідністю особистого (стан здоров’я) і виробничого характеру».

«Тому прошу в цей період не викликати мене в суд у якості свідка, оскільки це суперечить моєму, на жаль, амбулаторному лікуванню», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ у своїй заяві.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ попросив Печерський суд «публічно спростувати неправдиву інформацію, поширену судом 4 серпня цього року, у тому числі через ЗМІ», про те, що він начебто ухилявся від надання свідчень у період перебування в Києві.