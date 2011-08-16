"Наша Україна": суд над Тимошенко дійшов до абсурду
Перед Соколовським слід вибачитися
Партія «Наша Україна» висловлює рішучий протест проти рішення Печерського суду про примусове приведення до свідчень члена політради партії, колишнього представника Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Поспішне рішення суду про примусову доставку СОКОЛОВСЬКОГО для дачі показань доводить до абсурду процес над ТИМОШЕНКО», - заявили в «Нашій Україні».
Партія приєднується до вимоги Б.СОКОЛОВСЬКОГО до суду вибачитися за наклеп, що нібито він ухиляється від дачі свідчень, і публічно принести йому вибачення.
Як йдеться у повідомленні прес-служби «Нашої України», Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, відомий своєю принциповою позицією щодо газових контрактів, укладених Ю.ТИМОШЕНКО у січні 2009 року, наразі до 1 вересня проходить курс лікування, переривання якого несе загрозу його здоров’ю.
«Ми не апелюємо до гуманності суду, оскільки не віримо у такі його риси. Ми звертаємося до звичайного здорового глузду влади з тим, щоб зупинити відверту кампанію тиску на свідків, оскільки такий тиск неминуче отримає зворотній ефект», - наголосили в «Нашій Україні».
Партія вимагає від суду змінити прийняте рішення і дочекатися завершення курсу амбулаторного лікування Б.СОКОЛОВСЬКОГО.
Як повідомлялося, сьогодні Печерський райсуд ухвалив рішення примусово доставити Б.СОКОЛОВСЬКОГО до суду на засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО 17 серпня на 09.30.
Разом з тим Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що не може з`явитися до суду через серйозну хворобу, а рішення доставити його на засідання примусово вважає тиском.
Раніше Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського райсуду з проханням не викликати його як свідка на допит у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО з 10 серпня до 1 вересня.
Він пояснив свою заяву «терміновою необхідністю особистого (стан здоров’я) і виробничого характеру».
«Тому прошу в цей період не викликати мене в суд у якості свідка, оскільки це суперечить моєму, на жаль, амбулаторному лікуванню», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ у своїй заяві.
Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ попросив Печерський суд «публічно спростувати неправдиву інформацію, поширену судом 4 серпня цього року, у тому числі через ЗМІ», про те, що він начебто ухилявся від надання свідчень у період перебування в Києві.