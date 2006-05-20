Україні треба перейти від ілюзій до прагматизму

Україна вступить в Європейський Союз в 2015-2018 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення висловив депутат Верховної Ради України від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ сьогодні під час суспільної дискусії, що проводиться в рамках Днів Європи в Україні.

«Україна вступить в Євросоюз в 2015-2018 роках, але до цього часу ця організація буде абсолютно іншою. Україна стане членом модифікованого Євросоюзу», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Представник Партії регіонів вважає, що вступ України до Євросоюзу повинен відбуватися в три етапи. «Перш за все Україні необхідно запроваджувати європейські стандарти, на наступному етапі – здійснювати реальну співпрацю з Євросоюзом, і лише на третьому етапі може відбутися формальний вступ до ЄС», - пояснив він.

Т.ЧОРНОВІЛ також зазначив, що стратегічною метою Партії регіонів є інтеграція України в Євросоюз. «Ця мета ставиться і виконуватиметься. Але зараз Україні в своїй євроінтеграційній політиці необхідно перейти від ілюзій до прагматизму, а також не створювати зону напруженості на українсько-російському кордоні», - сказав представник Партії регіонів.