Як українці доганяли і переганяли поляків (фоторепортаж)

Як українці доганяли і переганяли поляків (фоторепортаж)

16:18, 16 серпня 2011
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У Польщі пройшли перегони між журналістами... Українську команду, у якій були брати Капранови, упізнавали ледве не всі Мазури. У нас брали інтерв’ю, нам наливали пиво зі знижкою, ми були гвіздком програми…

У Польщі, на Мазурських озерах відбулася традиційна для тієї країни вітрильна регата, у якій змагаються журналісти. Цього року вона дістала статус міжнародної, бо вперше за 18 років її історії у змаганнях взяли участь іноземці. Цими іноземцями виявилися представники української журналістики, які прибули туди стараннями Польської організації туризму в Україні.

Серед чотирьох яхтсменів опинився й кореспондент УНІАН, який, щоправда, фотокамерою володіє краще, ніж керує яхтою. Тому змагався переважно на березі – з польськими репортерами, котрі знімали вітрильні перегони.

Капітаном своєї команди ми обрали представника туристичного журналу “Мандри”, Василя Біленка, який принаймні розбирається в заплутаній вітрильній термінології і навіть (я сам це бачив) ходив на яхті по морю. Ще двоє учасників – відомі публіцисти й письменники брати Капранови – представляли як “Мандри”, так і самих себе. Віталій і Дмитро мають яхту на Дніпрі і, як стверджують, раніше брали участь у якихось змаганнях на воді.

Загалом у регаті взяло участь 42 команди: 41 – з Польщі й одна – з України. Тривали перегони три дні й принесли українцям як розчарування, так і задоволення. Першого дня з’ясувалося, що на таких вітрильниках раніше з нас взагалі ніхто не ходив, тому скромно промовчу про початкові результати… Другого дня був штиль, потім гроза і шквал, і до нашої підгрупи черга так і не дійшла – змагання перенесли на завтра.

І нарешті, майже перемога – порівняно з першим днем… Ми набралися досвіду й у своїй підгрупі прийшли сьомими. Загальне місце – п’ятнадцяте (із 42). Чим не перемога, якщо врахувати, що більшість польських учасників змагань зросли на тих озерах і щороку проводять на яхтах відпустку?

Принаймні українську команду впізнавали ледве не всі Мазури. У нас брали інтерв’ю, нам наливали пиво зі знижкою, ми були гвіздком програми…

Першого шляхом жеребкування нам випала яхта №10. У ній був якийсь ґандж , який дуже нас розстроїв. Яхту потім замінили.

Українці (у червоних футболках) вириваються вперед...

 

Це реклама українського коньяку...

Журналістка з польського телебачення вболіває за колег

Глядачі та вболівальники на березі...

Так виглядає містечко Миколайки, де проходили змагання.

Це не автомобіль, а прогулянковий моторний човен ("моторівка").

Після змагань команда відпочивала, набиралася сил. 

Володимир Ільченко

Фото автора

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