Як українці доганяли і переганяли поляків (фоторепортаж)

У Польщі, на Мазурських озерах відбулася традиційна для тієї країни вітрильна регата, у якій змагаються журналісти. Цього року вона дістала статус міжнародної, бо вперше за 18 років її історії у змаганнях взяли участь іноземці. Цими іноземцями виявилися представники української журналістики, які прибули туди стараннями Польської організації туризму в Україні.

Серед чотирьох яхтсменів опинився й кореспондент УНІАН, який, щоправда, фотокамерою володіє краще, ніж керує яхтою. Тому змагався переважно на березі – з польськими репортерами, котрі знімали вітрильні перегони.

Капітаном своєї команди ми обрали представника туристичного журналу “Мандри”, Василя Біленка, який принаймні розбирається в заплутаній вітрильній термінології і навіть (я сам це бачив) ходив на яхті по морю. Ще двоє учасників – відомі публіцисти й письменники брати Капранови – представляли як “Мандри”, так і самих себе. Віталій і Дмитро мають яхту на Дніпрі і, як стверджують, раніше брали участь у якихось змаганнях на воді.

Загалом у регаті взяло участь 42 команди: 41 – з Польщі й одна – з України. Тривали перегони три дні й принесли українцям як розчарування, так і задоволення. Першого дня з’ясувалося, що на таких вітрильниках раніше з нас взагалі ніхто не ходив, тому скромно промовчу про початкові результати… Другого дня був штиль, потім гроза і шквал, і до нашої підгрупи черга так і не дійшла – змагання перенесли на завтра.

І нарешті, майже перемога – порівняно з першим днем… Ми набралися досвіду й у своїй підгрупі прийшли сьомими. Загальне місце – п’ятнадцяте (із 42). Чим не перемога, якщо врахувати, що більшість польських учасників змагань зросли на тих озерах і щороку проводять на яхтах відпустку?

Принаймні українську команду впізнавали ледве не всі Мазури. У нас брали інтерв’ю, нам наливали пиво зі знижкою, ми були гвіздком програми…

Першого шляхом жеребкування нам випала яхта №10. У ній був якийсь ґандж , який дуже нас розстроїв. Яхту потім замінили.

Українці (у червоних футболках) вириваються вперед...

Це реклама українського коньяку...

Глядачі та вболівальники на березі...

Так виглядає містечко Миколайки, де проходили змагання.

Це не автомобіль, а прогулянковий моторний човен ("моторівка").

Після змагань команда відпочивала, набиралася сил.

Володимир Ільченко

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