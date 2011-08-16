У суді над Тимошенко - суперечка навколо паперів іноземною мовою

Печерський районний суд Києві відмовився долучити до матеріалів справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО документ, який сторона захисту називає протоколом про заснування компанії «РосУкрЕнерго» (РУЕ).

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники надали суду документи іноземною мовою, які, як вони стверджують, є протоколом про заснування РУЕ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей документ є доказом того, що свідок у її справі, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО прямо пов’язаний з «РосУкрЕнерго».

За її словами, Ю.БОЙКО одночасно представляє компанію "РосУкрЕнерго" та Державу Україна. Екс-прем’єр заявила, що це, як мінімум, свідчить про конфлікт інтересів, якщо не пряму корупцію.

Звертаючись до судді Родіона КІРЄЄВА, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що у разі відмови долучити до матеріалів справи цей документ, це свідчитиме про те, що він «покриває» корупційні дії.

Прокурори виступили проти задоволення клопотання про долучення до матеріалів справи поданого Ю.ТИМОШЕНКО документу, оскільки він складений іноземною мовою і не завірений належним чином.

Водночас захист Ю.ТИМОШЕНКО зазначив, що іноземна мова не є проблемою, і, відповідно до законодавства, цей документ можна перекласти українською.

У свою чергу Ю.БОЙКО вкотре заявив, що немає жодного стосунку до компанії «РосУкрЕнерго» та до її заснування й додав, що не коментуватиме «папери, підготовлені в офісі на Турівській» (на вулиці Турівська знаходиться офіс партії «Батьківщина» - УНІАН).

Вислухавши аргументи сторін, суддя Р.КІРЄЄВ відмовився задовольнити клопотання Ю.ТИМОШЕНКО. Своє рішення він пояснив тим, що надані йому папери є фотокопією, що не завірена нотаріально.