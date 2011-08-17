Ющенко хоче, щоб допитали Путіна
12:22, 17 серпня 2011Політика
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А заодно і Міллера
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Печерський райсуд Києва залучити до кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році голову уряду РФ Володимира ПУТІНА та керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА як свідків.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО сказав: «Залучення цих людей дозволить краще вивчити всі обставини угоди».
Звертаючись до суду, він також додав: «Прошу розглянути можливість допиту МІЛЛЕРА і ПУТІНА».
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