Ющенко хоче, щоб допитали Путіна

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Печерський райсуд Києва залучити до кримінальної справи проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році голову уряду РФ Володимира ПУТІНА та керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА як свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО сказав: «Залучення цих людей дозволить краще вивчити всі обставини угоди».

Звертаючись до суду, він також додав: «Прошу розглянути можливість допиту МІЛЛЕРА і ПУТІНА».