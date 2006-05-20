Ющенко: парламентська коаліція працюватиме за європейськими правилами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вірить, що майбутня парламентська коаліція працюватиме за європейськими правилами.

Таке переконання він висловив сьогодні у своєму радіозверненні, присвяченому Дню Європи.

“Я вірю, що у парламенті буде сформовано коаліцію, яка працюватиме за європейськими правилами гри. Передвиборчі слова про європейську інтеграцію незабаром мають отримати практичне втілення”, - зокрема сказав Президент, зазначивши, що європейську інтеграцію України підтримали більшість політичних партій, які пройшли у парламент.

“Про європейську інтеграцію, про досягнення Україною європейського рівня розвитку говорять «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко, Партія регіонів, Соціалістична партія, партії демократичного спрямування, які залишилися поза парламентом, але мають своїх представників у місцевих органах влади”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що й опозиція підтримуватиме закони та дії влади, спрямовані на підтримку євроінтеграційних процесів. “Це мета, яка має об’єднати всі політичні сили”, - наголосив Президент.

Він підкреслив, що Європа – це, в першу чергу, гра за чіткими правилами. “Ми повинні навчитися грати за ними”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши: “В політиці це означає – вміти йти на розумні компроміси, ставити програмні принципи вище портфелів чи власних амбіцій, мати власну гідність і захищати інтереси держави”.

В економіці, зазначив глава держави, це – чесна конкуренція, прозорі правила і ринкові механізми. “Країна тільки виграє, якщо у бізнесі й політиці всі житимуть за європейськими правилами”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент переконаний, що Україна може дати новий імпульс багатьом проектам загальноєвропейського значення.

“Не тільки Європа потрібна Україні, але й ми потрібні Європі. Україна може дати новий подих багатьом проектам загальноєвропейського значення”, - зокрема сказав Президент.

Він підкреслив, що в енергетичній сфері Україна може допомогти Європі позбутися залежності. “Ми разом можемо прокласти нові шляхи постачання нафти і газу з Каспійського регіону”, - зазначив В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що першим кроком у реалізації цієї мети є нафтопровід Одеса-Броди, визнаний Європейським Союзом як стратегічно важливий проект.

Крім того, за його словами, у транспортній сфері Україна може запропонувати нові транзитні шляхи, які полегшать сполучення Європейського Союзу з країнами на Сході, зокрема з Росією.

Нагадавши, що за перший рік його президентства Україна задала високий темп зближенню з ЄС, і що серед досягнень цього процесу - двосторонній товарообіг обсягом понад 20 млрд. доларів, виконання великої частини Плану дій Україна – ЄС, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання щодо переходу на новий рівень діалогу з Євросоюзом. “Ми маємо створити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і прийняти угоду про асоціацію, яка відкриє дорогу членству України в ЄС. Ця перспектива реальна”, - зокрема, наголосив він.

В.ЮЩЕНКО також констатував, що Європа підтримує демократичні перетворення в Україні, зокрема, в 2005 р. державі було надано статус країни з ринковою економікою. “Будь-яке зближення – це двосторонній процес. Український бізнес має ширше використовувати можливості, які відкриваються на шляху до ЄС”, - зазначив Президент.

Він також нагадав про переговори щодо спрощення візового режиму, які українська сторона проводить з ЄС.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вкотре підкреслив прагнення України досягати європейських стандартів в різних сферах і запроваджувати європейські принципи, в тому числі й у питаннях регіонального співробітництва.

Зазначивши, що за кілька днів в Києві відбудеться саміт ГУАМ, на якому це регіональне об’єднання буде трансформоване у міжнародну організацію «Організація за демократію та економічний розвиток – ГУАМ», В.ЮЩЕНКО підкреслив, що держави – її учасниці - мають спільну позицію щодо розширення ЄС та НАТО, євроінтеграції та економічних реформ.

“Переконаний – Україна стане повноправним членом Європейського Союзу. Це питання часу і великої домашньої роботи, яку ще тільки належить зробити всім нам. Для мене як Президента є великою честю працювати на інтеграцію України до ЄС. Я докладу всіх зусиль, аби за часів мого президентства моя країна і мій народ зробили прорив у цьому напрямку”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.