Учасники «Сі Бриз-2007» зібрались у Будинку офіцерів, їх опоненти - біля морвокзалу

В Одесі офіційно оголошено про відкриття двосторонніх українсько-американських тактичних навчань військово-морських сил «Сі Бриз-2007», які проводяться у дусі програми НАТО «Партнерство заради миру».

Сотні військовослужбовців-учасників навчань зібралися з цього приводу в Будинку офіцерів Південного оперативного командування, де керівники «Сі Бриз-2007» також зустрілися з акредитованими на навчаннях журналістами.

Як зазначив перший заступник командувача Військово-Морськими силами України Віктор МАКСИМОВ, «це ювілейні навчання для України – вперше вітчизняні військовослужбовці брали в них участь в 1997 році. Нинішні маневри найбільш відмінні від попередніх тим, що вони наймасштабніші – всього в миротворчих операціях “Сі Бриз-2007” задіяно 22 військових кораблі і понад дві з половиною тисячі військовослужбовців і спостерігачів з 13 країн».

Інших відомостей про навчання, зокрема, про їх легенду, учасникам прес-конференції не надали. До речі, не знайшли журналісти біля будівлі Будинку офіцерів у центрі міста й протестуючих від КПУ та інших організацій. А напередодні велика група американських матросів здійснила пішу прогулянку по місту. «Мої матроси сфотографувалися, купили подарунки своїм друзям, що залишилися в Америці, - зазначив командир американського ракетного есмінця «Дональд Кук» Метью РІК, - скуштували страви української кухні. Ніхто до них не приставав, не було ніяких ексцесів».

Відповідаючи на запитання, чи не побоюється командування есмінця агресивних дій з боку одеських антинатовців, він сказав «Українці – миролюбна нація, ми не боїмося за наших службовців. Що стосується акцій протесту неподалік морвокзалу, де кинув якір наш корабель, так це ознака демократії. Кожен має право на власну думку».

Ближче до місця висадки морських піхотинців НАТО - на Приморському бульварі - зібралися на „протестну” зустріч з лідером КПУ Петром СИМОНЕНКОМ декілька сот комуністів і прихожан храмів Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. Окремо від комуністів і православних проводить пікетування навчань група прогресивних соціалістів на чолі з лідером ПСПУ Наталією ВІТРЕНКО. Головна мета, за її словами, зробити так, щоб «українська земля горіла під ногами натовців. На відміну від комуністів, що використовують протестні акції проти міжнародних навчань винятково в передвиборних цілях, ми не будемо об`єднуватися з так званим «антинатівським комітетом»».

Учасники мітингів проігнорували звернення представника виконавчої служби Приморського райуправління юстиції, що намагався довести до відома присутніх рішення Приморського районного суду Одеси про заборону проведення антинатовських акцій на весь час проведення навчань (до 23 липня).