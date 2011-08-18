Томенко: влада стимулюватиме псевдоопозицію

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що влада всіляко стимулюватиме псевдоопозиційні організації до активності в дні святкування 20-річчя Незалежності, аби не допустити єдності української опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Зокрема, коментуючи плани на 24 серпня опозиційних партій, що об’єдналися в рамках Комітету опору диктатурі, М. ТОМЕНКО сказав, що «сьогодні, на фоні об’єднавчих процесів у владі та подальшого наступу на права та свободи в Україні, як ніколи важливо продемонструвати єдність опозиції». Він підкреслив, що за таких обставин влада всіляко стимулюватиме псевдоопозиційні організації до активності в дні святкування 20-річчя Незалежності для того, щоб не допустити координації і консолідованої позиції української опозиції.

М.ТОМЕНКО поінформував, що всі партії, які увійшли до Комітету опору диктатурі, проявили єдність в тому, що народний марш, який заплановано на 24 серпня і який стартує від пам’ятника Тарасу Шевченку та завершиться мітингом на Михайлівській площі, – єдина акція всієї української опозиції.