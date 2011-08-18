Суд над Луценком переїхав

Судове засідання Печерського райсуду у складі трьох суддів на чолі із суддею Сергієм Вовком у справі екс-міністра Юрія Луценка відбудеться в четвер за новою адресою.

Про це повідомляє Українська правдаз посиланням на прес-службу Народної самооборони.

Так, о 9:15 ранку воно має розпочатись за адресою вулиця Гайцана, 4, зал №3.

На судовому засіданні мають бути допитані потерпілі у справі.

На минулому засіданні у 11 серпня суд прийняв рішення змінити порядок судового засідання, допитавши спочатку потерпілих у справі. Хоча напередодні був оголошений інший порядок роботи.

Сторона захисту висловила протест про зміни порядку роботи, оскільки готувалася на минуле засідання для допиту свідків у справі.