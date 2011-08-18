"Батьківщина" в шоці від перейменування вулиці на честь Тимошенко?

Луцький мер Микола Романюк не відкидає можливості, що не підпише рішення міськради про перейменування 27 вулиць міста, яким одну з них названо на честь Юлії Тимошенко. Про це Романюк розповів журналістам під час імпровізованого брифінгу, – повідомляє ЗІК.

Микола Романюк прокоментував прийняте міськрадою рішення: «Там є багато порушень. Я не проти перейменування вулиць, але якщо ми будуємо громадянське суспільство, то ми повинні радитися з людьми. Тим більше, це чітко прописано в Статуті територіальної громади міста Луцька, на чому я стояв дві години».

«Ми говорили, що була погана радянська влада – прийшла, перейменувала вулиці. А що ми зробили сьогодні? Те саме. В мене близько двадцяти звернень, зібрано 150 підписів – люди не згідні з цим. Чому ми маємо це за них вирішувати? Я – за те, що ми повинні радитися з людьми», – зазначив мер Луцька.

Він додав: «Друге – в нас такий парадокс, чисто український. Я спілкувався з цього приводу з істориками. В інших країнах не більше 30% вулиць носять назви на честь людей. А в нас – в рази більше».

«Фракція «Батьківщина» сама була в шоці, ще це все виникло, бо це не їхня ініціатива. Ясно, спрацювала партійна дисципліна. А стосовно ветування – там підстави є. Чи робитиму це – я визначуся пізніше», – зазначив Романюк.

Як повідомляв УНІАН, Луцька міськрада 17 серпня перейменувала одразу 27 вулиць. Серед них – вулиця Лазо, яка носитиме ім’я екс-прем’єра Юлії Тимошенко.