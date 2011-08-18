Луценко радить Тігіпку не їздити на полювання
09:48, 18 серпня 2011Політика
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Згадуючи Кушнарьова
Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко шкодує про рішення віце-прем`єра Сергія Тігіпка об`єднати його партію "Сильна Україна" з Партією регіонів.
Про це Луценко заявив журналістам перед початком судового засідання в четвер.
"Я вважаю Тігіпка серйозним і дійсно перспективним політиком. Мені шкода, що він зробив такий крок", - сказав Луценко.
"Єдине, що можу прокоментувати – це не їздити в ніякому разі на полювання", - додав він.
Як відомо, у 2007 році на полюванні був смертельно поранений член Партії регіонів Євген Кушнарьов.
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