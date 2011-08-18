Луценко радить Тігіпку не їздити на полювання

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко шкодує про рішення віце-прем`єра Сергія Тігіпка об`єднати його партію "Сильна Україна" з Партією регіонів.

Про це Луценко заявив журналістам перед початком судового засідання в четвер.

"Я вважаю Тігіпка серйозним і дійсно перспективним політиком. Мені шкода, що він зробив такий крок", - сказав Луценко.

"Єдине, що можу прокоментувати – це не їздити в ніякому разі на полювання", - додав він.

Як відомо, у 2007 році на полюванні був смертельно поранений член Партії регіонів Євген Кушнарьов.

Українська правда