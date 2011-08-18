Мер Луцька заветував рішення про вулицю імені Тимошенко

Міський голова Микола РОМАНЮК заветував рішення Луцької міської ради «Про перейменування вулиць міста Луцька».

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи міської ради.

Як зазначено у повідомленні, мер підписав відповідне розпорядження, керуючись Конституцією України (ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 144), Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ч. 3 ст. 24 ст.19, ч. 4 ст. 59), рішенням Луцької міської ради (№ 3 від 23 вересня 2007 року) і статутом територіальної громади міста Луцька (ч. 2, ч. 3 ст.1, ч.1 ст. 9), враховуючи пропозиції Громадської ради та численні скарги лучан на відсутність консультацій з ними.

Відповідно до статуту міста, «найменування та перейменування територіальних об`єктів міста - вулиць, провулків, майданів і парків тощо - здійснюються міською радою за результатами проведення консультативного опитування жителів міста».

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня депутати Луцької міської ради ухвалили рішення про перейменування 27 вулиць міста, серед яких вулицю Лазо на імені Юлії Тимошенко.