Яценюк вважає, що опозиція має йти на вибори двома-трьома колонами

Голова партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недоцільним об’єднання опозиції в одну партію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив в ефірі «Радіо-Ера» 17 серпня.

Одним із найголовніших завдань опозиційних сил А.ЯЦЕНЮК назвав не допустити прийняття провладною партією нового виборчого закону, який унеможливить проведення демократичних виборів в Україні.

«Завдання опозиції - не дати можливості Партії регіонів переписати виборчий закон під Партію регіонів. Тому що те, що сьогодні запропонував парламенту Кабінет міністрів, є ніщо інше, як переписування закону заради формування конституційної більшості під провладну партію», - підкреслив він. Не допустити такого сценарію, сподівається А.ЯЦЕНЮК, Україні допоможуть її західні партнери.

Він наголосив, що влада діє як хунта і її треба зупинити, а це можна зробити, зруйнувавши монополію Партії регіонів, відновивши баланс влади, тому результатом виборів 2012 року має стати об’єднання демократичних сил в новому парламенті, формування демократичної більшості.

«Ми повинні дійсно об’єднатися (в новому парламенті). Дві колони, можливо три, які йдуть зараз на вибори як опозиційні демократичні сили, повинні чітко дати відповідь на питання: що і як вони роблять у новому парламенті? Така робота повинна дати 226 голосів народних депутатів України, які не є васалами Партії регіонів, які не підконтрольні Президенту ЯНУКОВИЧУ, а підконтрольні тільки народу України, який за них голосував. Тоді це буде нова якість політики. Тоді ми зможемо змінити те, що відбувається сьогодні в країні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що про координацію дій в парламенті опозиційні сили домовляються сьогодні в Комітеті опору диктатурі.

При цьому А.ЯЦЕНЮК вважає недоцільним об’єднання опозиції в одну партію. «Тому що дві опозиційні партії обов’язково завжди отримують більшу кількість мандатів у парламенті, ніж одна. Наприклад, останній випадок у Великій Британії, коли дві опозиційні партії сформували більшість в британському парламенті. Але опозиція зобов’язана не просто координувати зусилля, а спільно діяти заради захисту виборів та захисту інтересів українців. Опозиція повинна разом боротися із закриттям шкіл, лікарень, за підвищення зарплат і зменшення витрат на утримання президента і Кабінету міністрів, боротися з неконституційними рішеннями по скороченню соціальних пільг. Саме на це будуть спрямовані перші кроки опозиції в парламенті. Найважливіше - боротися за довіру громадян», - заявив лідер партії "Фронт Змін".