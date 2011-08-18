Луценко хоче нарешті побачити тих, кому «нашкодив»

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО пропонує суду або викликати на допит інших потерпілих у справі, крім водія одного з колишніх керівників СБУ, або винести ухвалу, якою виключити цих потерпілих зі списку як таких.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва.

«Я вважаю, що постійний неприхід у суд презентованих прокуратурою потерпілих свідчить про те, що жодних потерпілих немає. Суд триває вже декілька місяців, і жодного разу ніхто з них не ходив на нього… Я вважаю, що суд має або допитати усіх потерпілих, а потім перейти до допиту свідків, або я пропоную суду винести ухвалу і зняти інших потерпілих з процесу як таких», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, суд раніше відповідно до норм чинного Кримінально-процесуального кодексу не інформував потерпілих про необхідність бути присутніми у залі суду.

Тому Ю.ЛУЦЕНКО, враховуючи те, що сьогодні присутній на судовому засіданні лише один потерпілий - Валентин ДАВИДЕНКО, пропонує заслухати його покази і перенести судове засідання.

Екс-водій колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА В.ДАВИДЕНКО фігурує в епізоді про нібито незаконну оперативно-розшукову справу.