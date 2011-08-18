Мельниченко просить ГПУ порушити справи проти Кучми і Ющенка

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО направив генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ «Заяву про злочин», в якій вимагає порушити кримінальну справу одразу проти двох екс-президентів, — Л.КУЧМИ і Віктора ЮЩЕНКА.

Як пише газета "Сегодня" (№181 від 18 серпня), заява зареєстрована в ГПУ 16 серпня.

Як відзначає видання, йдеться про записану екс-майором нібито розмову Л.КУЧМИ з головою Національного банку В.ЮЩЕНКОМ 25 серпня 1999 року, напередодні чергових президентських виборів.

Якщо вірити «плівкам МЕЛЬНИЧЕНКА», то в цій розмові Л.КУЧМА вмовляв В.ЮЩЕНКА піти на емісію грошей і випустити в обіг мільярд гривень, без яких, мовляв, Л.КУЧМІ неможливо буде перемогти на виборах. В.ЮЩЕНКА нібито не хотів іти на це, розуміючи наслідки інфляції, але Л.КУЧМА його вмовив, пообіцявши посаду прем`єр-міністра.

Зрештою, В.ЮЩЕНКО погодився і випустив в обіг 2 млрд. грн. Це, на думку И.МЕЛЬНИЧЕНКА, злочин, оскільки народ зубожів через зростання цін.

У зв`язку з цим М.МЕЛЬНИЧЕНКО просить порушити проти Л.КУЧМИ і В.ЮЩЕНКА кримінальну справу. При цьому він додає до заяви диск з відповідним записом із своїх «плівок».

У розмові з «Сегодня» М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, що тепер чекає, що ГПУ доручить Контрольно-ревізійному управлінню перевірку на предмет того, чи була емісія, якого розміру, який збиток, і потім прийме рішення про порушення справи чи відмову.