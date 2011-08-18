«Потерпілий» у справі Луценка уже не вважає себе таким

Колишній водій одного з екс-керівників СБУ Володимира САЦЮКА Валентин ДАВИДЕНКО не вважає себе потерпілим через стеження за ним в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ДАВИДЕНКО заявив сьогодні під час допиту на засіданні Печерського райсуду Києва, що розглядає справу проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, відповідаючи на його питання.

Звертаючись до В.ДАВИДЕНКА, Ю.ЛУЦЕНКО запитав: «Ознайомившись з документами, ви переконалися, що дійсно міліція за узгодженням з прокуратурою і судом проводила оперативно-розшукові заходи, ви продовжуєте вважати себе потерпілим?».

«Після цього, звичайно, не можу», - сказав В.ДАВИДЕНКО.

Ознайомившись в залі суду з матеріалами справи, в яких, серед іншого, розписані всі слідчі дії, зокрема, стеження за ним та прослуховування його розмов, В.ДАВИДЕНКО підтвердив, що тепер вважає, що всі ці заходи стосовно нього проводились на законних підставах.