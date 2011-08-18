Чорноморський флот РФ діє у Севастополі як комерційна структура?

13:12, 18 серпня 2011
Політика
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УНП вимагає погасити борги

Кримська організація Української народної партії закликає правоохоронні органи та органи прокуратури в силовому порядку стягнути з Чорноморського флоту Російської Федерації усі його борги перед українським бюджетом, Пенсійним фондом і громадянами України з урахуванням багаторічної пені.

З цією заявою виступив голова Кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії.

За його словами, російський флот сплатив лише частину заборгованості перед Пенсійним фондом України, що складає невелику частину загального боргу перед Державою Україна.

Коментуючи повідомлення прес-служби прокуратури Севастополя, що Будівельне управління ЧФ РФ відшкодувало заборгованість перед Пенсійним фондом України у розмірі 5 мільйонів 600 тисяч гривень, О.ФОМУШКІН заявив: «Будівельне управління ЧФ РФ та ВАТ "Лазарівське адміралтейство", що також має російську юрисдикцію і перебуває у процедурі банкрутства, заборгували Пенсійному фонду України в місті Севастополі більше 12 млн. грн., а борг флоту перед містом складає понад 20 млн. грн. Досі не погашені всі борги із зарплати перед севастопольцями - громадянами України».

Він переконаний, що «таке погашення боргів перед Пенсійним фондом України – лише політична піар-акція Чорноморського флоту, що має на меті відвернути увагу від справжніх махінацій російського флоту в Севастополі».

«Нещодавно Севастопольська влада надала дозвіл на нібито будівництво житла для російських військовослужбовців - 1265 квартир, які будуть побудовані протягом двох років у бухті Козача, а насправді більшість з них буде продана за комерційною ціною», – зауважив О.ФОМУШКІН.

«Чорноморський флот РФ діє у Севастополі як проста комерційна структура, яка, заробляючи мільйони, намагається приховувати доходи та не платити податки. Російський флот базується на території України на правах оренди, і як будь-яка юридична особа, що орендує приміщення або територію, зобов`язана платити всі відрахування до центрального й місцевого бюджетів і до Пенсійного фонду», – наголосив О.ФОМУШКІН.

На переконання голови Кримської організації УНП, «якщо Москва не розрахується зі всіма боргами флоту перед Україною, правоохоронні органи України мають право конфіскувати майно Чорноморського флоту Російської Федерації».

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