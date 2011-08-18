Луценко: моя заява у Європейському суді вийшла на фінішну пряму

13:28, 18 серпня 2011
Політика
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Екс-міністр проситься на волю

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО під час сьогоднішнього засідання Печерського районного суду Києва вкотре заявив клопотання про зміну запобіжного заходу з арешту на інший, не пов’язаний з триманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму клопотанні Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що сьогодні суд міг би прийняти принципове, правове рішення і змінити йому міру запобіжного заходу, оскільки не має будь-яких підстав для його тримання під вартою.

«Те, що я не буду ходити на суд, буду впливати на свідків, є хворобливою фантазією КУЗЬМІНА і його підлеглих», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «хоча ця влада День незалежності не відзначає, відзначаю його я. І я хочу, щоб День незалежності Україна зустріла хоч з одним маленьким законним рішенням Печерсько-Різницького суду (Генеральна прокуратура України знаходиться на вулиці Різницькій – УНІАН)».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, його заява про порушення чинних норм українського та міжнародного законодавства вийшла у Європейському суді з прав людини на фінішну пряму.

«А тому мені б дуже не хотілось, щоб у разі однозначного визначення незаконності мого арешту постраждав цей склад суду, бо наступним буде питання: хто за це буде відповідати», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу, представники прокуратури заперечили в задоволенні клопотання, зауваживши, що підсудний не надав вмотивованих та обгрунтованих доводів для того, щоб воно було вирішене позитивно.

Суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.

 

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