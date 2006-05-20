Юлія Тимошенко в Лондоні (фото)
19:13, 20 травня 2006Політика
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Лідер БЮТ провела зустріч з провідними фінансистами Англії
Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО провела в Лондоні зустріч з провідними фінансистами та найбільшими потенційними інвесторами з Великої Британії. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна на сьогодні найбільш привабливий та перспективний об’єкт для інвестицій.
Лідер БЮТ також провела зустріч з міністром закордонних справ „тіньового уряду Великої Британії” Вільямом ХАГОМ.
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