Юлія Тимошенко в Лондоні (фото)

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО провела в Лондоні зустріч з провідними фінансистами та найбільшими потенційними інвесторами з Великої Британії. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна на сьогодні найбільш привабливий та перспективний об’єкт для інвестицій.

Лідер БЮТ також провела зустріч з міністром закордонних справ „тіньового уряду Великої Британії” Вільямом ХАГОМ.