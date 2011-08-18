Третина найвпливовіших українців належить до партії влади

Янукович очолив ТОП-100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Корреспондент»

Київ. 18 серпня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очолив ТОП-100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент».

Про це головний редактор журналу «Корреспондент» Віталій СИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ став лідером списку найвпливовіших людей країни вже третій раз. «Ніколи ще одна і та сама людина не опинялася на вершині рейтингу видання тричі», - сказав В.СИЧ.

"З перших днів правління В.ЯНУКОВИЧ, який почав відточувати жорстку президентську вертикаль, досяг у цій справі досконалості і не залишив «Корреспонденту» вибору. Всі ключові пости перебувають у руках його політичної сили - Партії регіонів, і навіть натяк на розбіжності гілок влади неможливий, а кермо влади - в президентських руках", - додав В.СИЧ.

Він також підкреслив, що за весь час існування рейтингу (у 2011 році це вже 9-й ТОП-100), ще ніколи не було стільки політиків, які представляють одну і ту саму політичну силу – Партію регіонів. При цьому ступінь впливовості людей значною мірою визначається близькістю до В.ЯНУКОВИЧА. Цього року у рейтингу 26 новачків, у 2010 році було 44 новачки.

Друге місце у ТОП-100 посів народний депутат від Партії регіонів Юрій ІВАНЮЩЕНКО, який вперше потрапив до списку найвпливовіших українців.

Третє місце у списку, як і минулого року, посів голова Адміністрації Президента України, його однодумець і політичний партнер Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Замикають першу п`ятірку мільярдер, президент компанії СКМ Рінат АХМЕТОВ і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Водночас екс-прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО посіла десяте місце у ТОП-100, а екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО вибув з рейтингу.

При цьому син В.ЯНУКОВИЧА Олександр розмістився на 30-му рядку в рейтингу.

Лише одна людина у першій десятці найвпливовіших українців не має ніякого відношення до правлячої партії. Водночас 26 осіб у списку мають партквиток Партії регіонів. Проте в цілому «регіоналами» можна назвати 32 зі 100 найвпливовіших українців — як і минулого року.

Також лише четверо «бютівців» потрапили до рейтингу. Рік тому у ТОП-100 найвпливовіших українців опозиційний БЮТ представляли 11 осіб.

Як відзначила заступник головного редактора журналу «Корреспондент» Ганна МОРОЗ, 48 осіб зі списку найвпливовіших людей України входять до рейтингу видання «Золота сотня» — 100 найбагатших українців. Минулого року таких було 42 людини. Сумарний статок цих багатих людей становить 71,5 млрд. доларів США, що дорівнює півтора річним бюджетам країни. Минулого року найвпливовіші капіталісти України володіли 49,9 млрд. доларів.

За її словами, 24 учасники нинішнього рейтингу працюють у виконавчій владі. У їх числі — Президент України, прем`єр-міністр, віце-прем`єри, члени Кабінету міністрів і голови силових відомств. 19 осіб зі списку представляють законодавчу владу. 12 народних депутатів з ТОП-100 входять до пропрезидентської коаліції, інші перебувають в опозиції. Всього у рейтингу найвпливовіших українців 11 опозиціонерів, тобто лише кожний десятий учасник рейтингу. Це значно менше, ніж роком раніше, коли кожний шостий учасник списку був в опозиції.

Середній вік учасників рейтингу - 50 років. До нього увійшли 9 жінок і 91 чоловіків.

Крім того, серед найвпливовіших людей України цього року - чотири спортсмени і три релігійні діячі. По троє працюють на ниві журналістики і літератури, двоє — музиканти. До рейтингу увійшли один художник і один представник кінематографу.

У 2003 і 2004 роках список очолював Президент Леонід КУЧМА, в 2005-му – Президент Віктор ЮЩЕНКО, в 2006-му – Р.АХМЕТОВ, в 2007-му і 2010-му – В.ЯНУКОВИЧ, а в 2008 і 2009 роках – Ю.ТИМОШЕНКО.

Рейтинг найвпливовіших людей опубліковано у журналі «Корреспондент» у номері від 19 серпня.