Опозиція закликає українців взяти участь у Народному марші

Комітет опору диктатурі закликає громадян 24 серпня взяти участь у Народному марші на честь Дня незалежності України.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні.

«ЯНУКОВИЧ скасував парад на честь 20-ої річниці незалежності України. Він вирішив зекономити бюджетні кошти? Так, адже вони вкрай потрібні йому для побудови чергового вертолітного майданчика. Податковий кодекс забирає наші гроші, бо можновладцям вкрай потрібні золоті унітази. Пенсійна реформа перетворює нас на довічних рабів, бо орді хочеться, аби ми жили та помирали на їхній роботі. Житловий кодекс забере наше помешкання, бо їхня жадоба не знає меж. Дозвіл на продаж землі позбавить нас місця, де ми народилися, де ростуть наші діти й поховані наші предки. Вони поводять себе як окупанти у чужій країні. Для них наші права – лише перешкода для їхнього збагачення. Покажемо, хто господар на цій землі!», - закликають у Комітеті опору диктатурі.

Автори звернення наголошують: «ЯНУКОВИЧ та його поплічники приватизували суд і віддають злочинні накази міліції. Вони розпочали політичні репресії. Вони прагнуть залякати нас, тому що самі бояться. Вони переможуть, якщо ми не згуртуємося. Наша сила в нашій єдності. Доведемо це! Це наш день! Нагадаємо їм про це!».

Комітет опору диктатурі запрошує усіх 24 серпня о 11.00 прийти до пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві, звідки разом вирушити на Хрещатик.

«Знайди своє місце в колоні справжніх патріотів України. Пройдемо народним маршем по головній вулиці країни. Гідно відзначимо головне свято держави! ЯНУКОВИЧ зневажив нас, проте ми не дамо йому зневажити Україну! Сьогодні відстоїмо нашу гідність! Завтра виборемо наші права!», наголошується у зверненні.

Як відомо, до Комітету опору диктатурі увійшли ВО «Батьківщина», «Громадянська позиція», Європейська партія, партія «За Україну!», «Народна самооборона», «Наша Україна», Народний Рух України, партія «Реформи і порядок», Партія захисників Вітчизни, ВО «Свобода», УСДП, «Фронт Змін».