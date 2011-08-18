Кравчук: Тепер нам важко буде пояснювати, що у нас демократія

Процес над колишнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Печерському районному суді Києва понизив авторитет України у світі.

Про це перший Президент України Леонід КРАВЧУК заявив в інтерв`ю ЛІГАБізнесІнформ.

За його словами, суд над Ю.ТИМОШЕНКО "знижує імідж України у світі".

"Я не знаю, хто винен. Я не читаю документів прокурорських і судових. Але я стежу за судовим процесом. Так от, суд неправосудний у багатьох місцях. Ухвалюючи свої рішення, він не думає, яке буде ставлення усередині країни до правосуддя, і яке буде ставлення до нашої країни у світі", - зазначив Л.КРАВЧУК.

За його словами, за кордоном про суд мають лише негативну інформацію.

"У світі немає нічого позитивного про суд над ТИМОШЕНКО. Хотів цього суд чи ні - але він понизив імідж і авторитет нашої держави. Тепер нам дуже важко буде пояснювати, що у нас демократія, що у нас демократичний шлях, що у нас немає політики в судах і немає політичного замовлення. Це дуже важко пояснювати світу, тому що те, що бачать люди - вони цьому не вірять", - додав Л.Кравчук.

За його словами, в цьому "полягає головна проблема суду над ТИМОШЕНКО".

"Потрібно розуміти, що це не просто рядовий суд. Вперше в Україні судять колишнього прем`єр-міністра країни. Так, судили у США Павла ЛАЗАРЕНКА. Але це було без нас. В Україні такий суд вперше. Таким чином, цей процес не може проходити так само, як і всі інші. Він - лакмусовий папірець, який визначає, на якому рівні судової, правоохоронної і політичної системи сьогодні знаходиться Україна", - наголосив перший Президент України.