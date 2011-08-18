Вовк пояснив Луценку, що причин його відпускати немає
14:30, 18 серпня 2011Політика
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Запобіжний захід лишили
Печерьский райсуд Києва відмовив екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ у зміні запобіжного заходу з арешту на інший не пов’язаний з позбавленням волі
Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду, яку оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК, зазначається: «Обставини, які є підставою для скасування запобіжного заходу, судом не виявлено».
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