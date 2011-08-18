Вовк пояснив Луценку, що причин його відпускати немає

Печерьский райсуд Києва відмовив екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ у зміні запобіжного заходу з арешту на інший не пов’язаний з позбавленням волі

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду, яку оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК, зазначається: «Обставини, які є підставою для скасування запобіжного заходу, судом не виявлено».