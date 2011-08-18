Адвокат: у Тимошенко - тривожні симптоми якоїсь невідомої хвороби

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО заявляє про погіршення її стану здоров’я і просить Печерський районний суд Києва допустити до неї у СІЗО лікаря, якому довіряє підсудна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Печерського райсуду Києва заявив адвокат Юрій СУХОВ.

За його словами, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб. Адвокат додав, що причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Родіон КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «це не суд, а розправа». За її словами, якщо протягом двох днів суд не надає дозволу на допуск лікаря, то такий суддя свідомо порушує присягу.

У відповідь Р.КІРЄЄВ зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась здати аналізи у медичній частині СІЗО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «ніколи не довірить своє здоров’я і життя цій владі». Вона додала, що наполягає на допуску лікаря, якому вона довіряє.