Кірєєв повернув Тимошенко адвоката, від якого вона вже відмовлялася

Печерський районний суд Києва допустив адвоката Миколу ТИТАРЕНКА до захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя Родіон КІРЄЄВ задовольнив відповідне клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Микола ТИТАРЕНКО вже захищав Ю.ТИМОШЕНКО з 25 червня по 11 липня. Контракт із М.ТИТАРЕНКОМ Ю.ТИМОШЕНКО розірвала через те, що той не зможе ефективно представляти її інтереси у судовому засіданні, оскільки суд не надає йому необхідного часу на ознайомлення зі справою (сторона захисту вимагала два місяці, суд надав кілька днів).