Кірєєв повернув Тимошенко адвоката, від якого вона вже відмовлялася
14:44, 18 серпня 2011Політика
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На прохання екс-прем’єра
|Микола ТИТАРЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя Родіон КІРЄЄВ задовольнив відповідне клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Микола ТИТАРЕНКО вже захищав Ю.ТИМОШЕНКО з 25 червня по 11 липня. Контракт із М.ТИТАРЕНКОМ Ю.ТИМОШЕНКО розірвала через те, що той не зможе ефективно представляти її інтереси у судовому засіданні, оскільки суд не надає йому необхідного часу на ознайомлення зі справою (сторона захисту вимагала два місяці, суд надав кілька днів).
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