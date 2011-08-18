Турчинов: у Тимошенко все тіло в синцях, але вона просила про це не говорити

Стан здоров`я Юлії ТИМОШЕНКО, яка перебуває у СІЗО, настільки погіршився, що вона не може здійснювати ті короткі прогулянки, які їй там дозволені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина» із посиланням на першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА.

«Учора різко почало погіршуватись її (Ю.ТИМОШЕНКО) здоров’я з незрозумілих причин: на всьому тілі проявилися синці у вигляді лопнувших судин... Юлія Володимирівна просила не повідомляти про це пресу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, адвокати ще вчора звернулися до судді Родіона КІРЄЄВА з вимогою негайно провести медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, в першу чергу, взяти аналіз крові, однак, ніякої відповіді на це клопотання Р.КІРЄЄВ не надав.

«Сьогодні зранку адвокати повторно звернулися з проханням негайно провести медичне обстеження, однак КІРЄЄВ заявив, що офіційно повідомить про своє рішення», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Він додав, що у «Батьківщині» надзвичайно занепокоєні ситуацією з погіршенням стану здоров`я лідера партії.

«Здоров`я настільки погіршилось, що вона не може здійснювати ті короткі прогулянки, які їй дозволяють у СІЗО», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ, додавши, що в разі, якщо суддя не надасть сьогодні можливість негайно провести медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО, «БЮТ-Батьківщина» звертатиметься із заявами до всіх демократичних організацій і дипломатичних установ про те, що життю лідера партії загрожує небезпека.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО заявляє про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «це не суд, а розправа». За її словами, якщо протягом двох днів суд не надає дозволу на допуск лікаря, то такий суддя свідомо порушує присягу.

У відповідь Р.КІРЄЄВ зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась здати аналізи у медичній частині СІЗО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «ніколи не довірить своє здоров’я і життя цій владі». Вона додала, що наполягає на допуску лікаря, якому вона довіряє.