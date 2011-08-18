Кравчук віддав належне Януковичу - щосили реформує, не думаючи про імідж

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК заявляє, що нинішній глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ є першим керівником України, який серйозно взявся за втілення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав сьогодні під час прес-конференції у Києві на тему: «20 років Незалежності України: як ми жили, як ми живемо і як ми хочемо жити».

За словами Л.КРАВЧУКА, у 90-ті роки минулого століття, коли він став Президентом України, намагався втілити реформи, щоб забезпечити вже незалежній країні подальший розвиток та самостійність. “Але в цілому тоді ще Україна і через управлінський, і через інші фактори не була готова до масштабних реформ”, - пояснив перший Президент.

“Сьогодні вперше серйозно взявся за реформи Президент ЯНУКОВИЧ. Я не кажу, що вони всі – реформи і плани – відповідають інтересам людей... Скажімо, пенсійну реформу люди поки не розуміють... Але якби вона почалася на тлі зростання, підвищення соціальних стандартів та рівня життя, реакція і болісність цієї реформи не була б такою гострою. Але треба віддати належне Президенту ЯНУКОВИЧУ – він вперше розпочав реформи. Причому взявся одразу за всі – і економічні, і соціальні, і судові, управлінські..”, - сказав Л.КРАВЧУК.

Водночас він висловив сумнів у необхідності проведення реформ одночасно в усіх сферах.

“І я завжди думаю, чи витримаємо ми зразу все і так швидко. Можливо, треба було провести поетапно”, - зазначив Л.КРАВЧУК.

Разом з тим він додав, що позитивно оцінює наміри В.ЯНУКОВИЧА втілити реформи, “не думаючи про те, що це підірве його імідж”.