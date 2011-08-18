Колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знову відмовилася давати свідчення у суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час судового засідання у Печерському райсуді Києва.

За словами екс-прем’єра, вона не буде давати свідчення до тих пір, поки суддя не долучить до матеріалів справи документи, які «підтверджують фальшування цієї справи».

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що, перш за все, йдеться про аудиторський звіт компанії Ernst&Young щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" за 2009 рік, а також контракти між «Нафтогазом України» і «Укртрансгазом» про закупівлю технічного газу.

Також екс-прем’єр наполягає на задоволенні клопотання її захисту про виклик свідків з її боку. Вона нагадала, що суд відмовився викликати усіх свідків, про яких просив захист, окрім Олександра ТУРЧИНОВА.

«Їхні покази підтвердили б замовний характер цієї справи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона наполягає на оголошенні перерви у судовому засіданні на 2-3 дні для підготовки її та її захисників до подальших засідань.

«Якщо ви не надасте перерву, то взагалі фахових пояснень не можна буде дати», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до судді Р.КІРЄЄВА.

Також Ю.ТИМОШЕНКО вкотре попросила розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу щодо неї, нагадавши, що вчора суддя відмовився розглянути це клопотання. «Я не хотіла б, щоб ви хоча б годину незаконно провели у тюрмі», - сказала вона, звертаючись до судді.