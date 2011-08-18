Луценко рветься свідчити на процесі Тимошенко

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звинувачує екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА у перевищенні повноважень під час «газових» переговорів з Москвою у 2009 році.

Про це йдеться у переданому прес-службою політичної партії «Народна Самооборона» коментарі Ю.ЛУЦЕНКА.

При цьому екс-міністр висловив обурення з приводу того, що прокуратура відмовилася викликати його як свідка у справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що ще на початку нинішнього року під час досудового слідства написав заяву на ім’я генпрокурора про скоєння злочину екс-Президентом В.ЮЩЕНКОМ, проте досі жодної відповіді не отримав.

«Згідно з Конституцією, Президент не має права відкликати голову самостійного господарюючого суб’єкту із міжнародних переговорів. А ЮЩЕНКО це зробив», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО і додав, що це виходить також із показів екс-голови «Нафтогазу України» Олега ДУБИНИ.

«А зараз ЮЩЕНКО маскується і всіляко розповідає, що нікого не відкликав із переговорів, тому що з його боку це було 100-відсоткове перевищення повноважень», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що ретельно вивчив повноваження Президента, передбачені Конституцією України.

«Генпрокуратура під «кришею» ЯНУКОВИЧА дала своєму союзнику ЮЩЕНКУ свободу і можливість замаскувати свою роль у газовій катастрофі 2009 року. А вчора на допиті у суді ЮЩЕНКО вчергове плюнув в того, хто зробив його Президентом», - заявив екс-міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що в 2009 році прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО діяла за форс-мажорних умов, змушена була рятувати ситуацію, коли В.ЮЩЕНКО поставив Україну на межу краху.

«ТИМОШЕНКО поїхала в Кремль домовлятися про газові угоди, а ЮЩЕНКО – поїхав на відпочинок кататися на лижах, залишивши країну на ТИМОШЕНКО, коли Кремль був максимально розлючений зривом газових переговорів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр ще раз підкреслив, що в тій ситуації, рятуючи країну від краху, Ю.ТИМОШЕНКО діяла в межах повноважень прем’єр-міністра, не порушуючи жодних законів.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня на допиті у суді колишній Президент України В.ЮЩЕНКО, серед іншого, звинуватив Ю.ТИМОШЕНКО у зриві підписання газових контрактів у 2009 рік за прийнятною ціною та в утаємниченні ціни на російський газ на 2009 рік у процесі підготовки угод і після їх підписання.