Винахідник Файнзільберг поставив Азарову діагноз

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ перевірив стан своєї серцево-судинної системи на створеному українцем кишеньковому електрокардіографі.

Як передає кореспондент УНІАН, перевірку стану здоров`я прем`єр-міністра провели на приладі з оперативної оцінки функціонального стану серцево-судинної системи людини з пальцевими електродами під час відвідання наукової виставки в Києві.

Зокрема, як повідомив винахідник приладу Леонід ФАЙНЗІЛЬБЕРГ, електрокардіограф дозволяє проводити дослідження стану серцево-судинної системи людини в будь-якому місці.

«Все у нормі (у М.АЗАРОВА – УНІАН), але є ознаки стомлення. Частота пульсу в нормі, і це дуже хороший результат для його віку і ритму життя», - сказав Л.ФАЙНЗІЛЬБЕРГ.

Крім того, під час відвідання виставки вчені пообіцяли М.АЗАРОВУ встановити на його комп`ютер розроблену ними програму спостереження за змінами погоди, яка дозволяє в он-лайн режимі проводити моніторинг змін в атмосфері і самостійно визначати прогноз погоди.