Тимошенко просять відпустити із СІЗО на Всесвітній форум

Голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро ПАВЛИЧКО звернувся до судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА з проханням змінити міру запобіжного заходу і надати дозвіл екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО на участь у V Всесвітньому форумі українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться у листі Д.ПАВЛИЧКА на адресу судді Р.КІРЄЄВА.

Д.ПАВЛИЧКО зазначає, що 19-21 серпня цього року в Києві проходитиме V Всесвітній форум українців, на який прибуде 300 делегатів з більш ніж 40 країн світу та України.

«Така велика історична подія потребує присутності найбільш видатних українців світу. До них, поза сумнівом, належить і лідер партії «Батьківщина» ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна. Вона видатний політичний і громадський діяч, була двічі прем`єр-міністром України», - йдеться у листі.

За словами Д.ПАВЛИЧКА, до нього звертаються тисячі українців із всього світу з проханням запросити на форум Ю.ТИМОШЕНКО. «Виходячи з цього, звертаюся до Вас із проханням змінити міру запобіжного заходу і надати дозвіл Юлії ТИМОШЕНКО взяти участь у V Всесвітньому форумі українців з 19 по 21 серпня 2011 року», - зазначив він.