Джарти поховали з державними почестями

У місті Макіївка Донецької області, на кладовищі «Козаче», з почестями поховали голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василя Джарти.

Як передає кореспондент УНІАН, похорон пройшов з державними почестями і за православним обрядом.

У траурному мітингу взяли участь: перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр ЄФРЕМОВ, мер міста Макіївка Олександр МАЛЬЦЕВ, єпископ Сімферопольської і Кримської єпархії ЛАЗАР, а також заступник голови Ради міністрів Криму Павло БУРЛАКОВ.

Кожний з виступаючих говорив про неоцінимий вклад В.Джарти у розвиток держави.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що сьогодні прощається з В.Джарти як з товаришем, з яким «ми працювали і у владі, і в опозиції», і завжди В.Джарти був на своєму місці і справлявся з усіма своїми обов`язками. «У нього гідний шлях - від слюсаря до державного керівника, до голови уряду Криму… Народ його поважає, а друзі його люблять», - сказав А.КЛЮЄВ.

Прощаючись з колегою, П.БУРЛАКОВ відзначив, що «вся велика команда Василя Георгійовича, яка сьогодні працює в Макіївці, в Криму, в Києві, ми всі поділяємо біль катастрофічної втрати».

За словами П.БУРЛАКОВА, В.Джарти був «з міцним макіївським, донбасівським характером і пройшов яскравою зіркою через долю кожного, з ким працював».

У своєму виступі мер Макіївки О.МАЛЬЦЕВ відзначив, що його з В.Джарти «ріднило наше рідне місто». «Василь Георгійович завжди говорив, що всі дороги ведуть додому, але ж хто знав, що вона буде такою короткою», - сказав О.МАЛЬЦЕВ, і пообіцяв, що завжди Макіївка пам`ятатиме свого земляка.

Після останнього прощання і відспівування труну з тілом В.Джарти опустили в могилу під Державний гімн України. Рота почесної варти при Президенті України виконала кілька залпів.

Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на похороні не було. Були присутні народні депутати від Партії регіонів Віктор ТУРМАНОВ, Владислав ЛУК’ЯНОВ, Олександр ВАСИЛЬЄВ, а також представники Кабміну, губернатори і мери.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ сьогодні взяв участь у поминальній панахиді за упокой душі голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим В.Джарти, яка відбулася у Соборі Святого Великомученика Георгія в м. Макіївка Донецької області.

Як повідомили в прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ вшанував пам`ять В.Джарти хвилиною мовчання, поспілкувався з родичами і близькими покійного, висловив їм свої співчуття.

Глава Радміну АРК В.Джарти помер вночі 17 серпня 2011 року у віці 53 років через хворобу.

За даними ЗМІ, наприкінці минулого року лікарі виявили у прем`єр-міністра Криму рак, у Німеччині йому зробили операцію, і він пройшов курс лікування. Після цього В.Джарти повернувся на роботу в уряді автономії.

В.Джарти очолював Раду міністрів Криму з березня 2010 року. Він також керував кримським відділенням Партії регіонів.