Кравчук вважає, що Ющенко має сидіти разом з Тимошенко

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО (2005-2010 рр.) так само винен у підписанні газових угод 2009 року, як і екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

Так, говорячи про демократичні здобутки України напередодні 20-ї річниці незалежності, Перший Президент торкнувся проблем судової системи, зокрема, суду над Ю.ТИМОШЕНКО і конкретно вчорашнього засідання, на якому давав свідчення. При цьому Л.КРАВЧУК висловив думку, що В.ЮЩЕНКО також винен у тому, що були підписані згадані газові угоди.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи вважає він, що саме В.ЮЩЕНКО винен у підписанні газових угод 2009 року, Л.КРАВЧУК сказав: “Він – один із винуватців і має сидіти поряд із ТИМОШЕНКО, а не свідчити,... якщо суд вважає, що ТИМОШЕНКО винна... Ви читали російський МЗС, що вони сказали: газові угоди 2009 року були підписані в строгій відповідності з національним законодавством Росії і України, з особистої згоди і під контролем президентів Росії і України. Тому запитання: в чому вина ТИМОШЕНКО?”

“Президенти всі без винятку втручалися і втручаються у газово-енергетичну сферу, навіть тоді, коли не мали і не мають підстав. ЮЩЕНКО за тою Конституцією не мав таких прав. Він втручався”, - додав Л.КРАВЧУК.