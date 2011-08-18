Генпрокуратура просить суд дозволити медобстеження Тимошенко

Генеральна прокуратура України просить Печерський районний суд Києва надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один з прокурорів під час судового засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, у зв’язку із заявами представників Ю.ТИМОШЕНКО про погіршення її стану здоров’я прокуратура вважає за необхідне провести медичне обстеження представниками Міністерства охорони здоров’я.

«Просимо дозволу суду на обстеження ТИМОШЕНКО працівниками Міністерства охорони здоров’я України», - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «це не суд, а розправа». За її словами, якщо протягом двох днів суд не надає дозволу на допуск лікаря, то такий суддя свідомо порушує присягу.

У відповідь Р.КІРЄЄВ зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась здати аналізи у медичній частині СІЗО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «ніколи не довірить своє здоров’я і життя цій владі». Вона додала, що наполягає на допуску лікаря, якому вона довіряє.