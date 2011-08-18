Королевська пропонує глушити Кабмін і ВР

Тисячі людей по всій Україні і десятки громадських організацій вже підтвердили свою участь в АвтоМайдані в Києві на День Незалежності, повідомила УНІАН одна з організаторів акції, голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«На базі акції «Вперед» ми створили штаб АвтоМайдану, і отримуємо звернення з багатьох регіонів. Люди хочуть приїхати до Києва і 24 серпня показати свою небайдужість до того, що відбувається в країні», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат підкреслила, що це - об`єднавча акція, яка носить яскраво виражений непартійний характер. Мета АвтоМайдану - об`єднати людей з усієї України. Організатори закликають цього дня встановити в автомобілях прапори або маленькі прапорці України, а також міст та областей країни, використовувати іншу національну символіку, що підкреслює єдність народу, а не партійну приналежність.

«Якщо хтось не зможе приєднатися до колон АвтоМайдана - досить встановити прапорець або пов`язати синьо-жовту стрічку. Так ми покажемо, що ми - справжні патріоти України», - запропонувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також звернулася до представників Партії регіонів з проханням хоча б у цей день змінити синьо-білі прапори на справжній прапор - синьо-жовтого кольору.

Організатори АвтоМайдану обіцяють забезпечити всіх бажаючих прапорами та стрічками. Частину синьо-жовтих стрічок 24 серпня вони планують повісити на стіні Лук`янівського СІЗО в знак протесту проти репресій і незаконного арешту лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що координація масового руху колон АвтоМайдану здійснюватиметься через соціальні мережі - Facebook і Twitter.

Водночас вона заявила, що вже надходять сигнали про те, що влада і недобросовісні чиновники намагаються не допустити колони в столицю і блокуватимуть їх пересування по Києву.

«Нас цим не здивуєш і не налякаєш. Ми мобільні, координуємо свої дії в соціальних мережах. Влада не зможе перешкоджати вільному пересуванню людей під національними прапорами, - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА. - А якщо спробує, хай ще раз уважно ознайомиться з недавньою історією революцій в Єгипті та інших арабських країнах».

Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що перші автоколони вирушать на Київ вже 22 серпня, пройдуть об`єднаними колонами по всій столиці, заїдуть в кожен район. Також учасники АвтоМайдану зроблять зупинки біля Лук`янівського СІЗО, на Майдані Незалежності і на Михайлівській площі, де приєднаються до акції опозиції, щоб висловити своє ставлення до ущемлення громадянських свобод і арешту Ю.ТИМОШЕНКО. Організатори також пропонують всім, хто в День Незалежності буде проїжджати повз Кабінет міністрів і Верховну Раду, гудками висловлювати своє ставлення до їхньої діяльності.