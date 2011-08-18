Потерпілий у справі Луценка: причому тут Луценко? Винна житлова комісія

Колишній водій автобази Центрального апарату МВС України Микола СИДОРЕНКО, який проходить потерпілим у справі проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА за епізодом щодо неправомірності виділення житла водієві екс-глави відомства, заявляє, що не вважає його винним, тому що йому не надали квартиру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СИДОРЕНКО заявив сьогодні під час допиту на засіданні Печерського районного суду столиці, відповідаючи на питання підсудного.

«Я потерпів від МВС, а не від ЛУЦЕНКА», - сказав М.СИДОРЕНКО.

Відповідаючи на інші запитання, потерпілий неодноразово повторював, що Ю.ЛУЦЕНКО не має стосунку до того, що він не отримав квартиру. «Причому тут ЛУЦЕНКО? Винна житлова комісія МВС, напевно», - сказав М.СИДОРЕНКО.

Водночас М.СИДОРЕНКО не зміг відповісти на запитання, чому під час допитів у ході досудового слідства заявляв, що саме Ю.ЛУЦЕНКО порушив його конституційні права на отримання житла.

Також потерпілий зазначив, що не знає, яким чином колишній водій Ю.ЛУЦЕНКА Леонід ПРИСТУПЛЮК отримав квартиру.

За словами М.СИДОРЕНКА, раніше він не був знайомий з Л.ПРИСТУПЛЮКОМ, а про отримання ним квартири дізнався наприкінці минулого року від працівника житлово-комунальної комісії МВС, яка розподіляє житло між працівниками органів внутрішніх справ.

При цьому потерпілий зазначив, що 10 грудня минулого року його викликали на допит до Генеральної прокуратури, де він надав свідчення. На запитання, яким чином він це робив, М.СИДОРЕНКО відповів: «Я писав сам, але слідчий підказував».

У зв’язку з цим адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ запитав у М.СИДОРЕНКА: «Ви написали, що вам було завдано істотної шкоди, ви знаєте, що це таке?». Потерпілий відповів, що не знає.

Водночас на одне із запитань, від кого треба очікувати рішення щодо отримання житла, М.СИДОРЕНКО сказав: «Очікував рішення від комісії. Розподіляє квартири міністр хіба?».