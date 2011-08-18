Справа Луценка: прокурор визнав, що писати заяву потерпілому "допомогли"

Представник сторони обвинувачення Віктор КЛИМЕНКО вважає, що потерпілий за «квартирним» епізодом у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Микола СИДОРЕНКО сьогодні в суді підтвердив свої покази, надані під час слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИМЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам після закінчення суду у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

«Потерпілий підтвердив докази, які дав на стадії досудового слідства», - сказав В.КЛИМЕНКО.

Водночас, журналісти нагадали, що М.СИДОРЕНКО сьогодні у суді сказав, що потерпів не від дій Ю.ЛУЦЕНКА, а від рішень комісії МВС, що розподіляє житло.

В.КЛИМЕНКО зауважив, що підсудний Ю.ЛУЦЕНКО підштовхнув потерпілого до відповіді, яку він хотів почути.

При цьому прокурор не став заперечувати, що під час допиту в Генпрокуратурі слідчий допомагав потерпілому писати заяву. «Звісно, слідчий допомагав писати йому цю заяву. Я не маю підстав заперечувати ці дані», - сказав В.КЛИМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, колишній водій автобази Центрального апарату МВС України М.СИДОРЕНКО проходить потерпілим у справі проти колишнього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА за епізодом щодо неправомірності виділення житла водієві екс-глави відомства.

Сьогодні, 18 серпня, на засіданні Печерського районного суду столиці, М.СИДОРЕНКО заявив, що не вважає винним Ю.ЛУЦЕНКА у тому, що йому не надали квартиру.

Водночас М.СИДОРЕНКО не зміг відповісти на запитання, чому під час допитів у ході досудового слідства заявляв, що саме Ю.ЛУЦЕНКО порушив його конституційні права на отримання житла.