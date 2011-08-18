Кірєєву за Тимошенко пропонують мільйон

Громадянин України Володимир ВЕРГУН просить суд звільнити Тимошенко з-під варти під заставу 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву в суді зачитав адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ, виступаючи з черговими клопотаннями про зміну для неї запобіжного заходу.

Згідно із заявою, громадянин В.ВЕРГУН зобов’язується у разі звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти перевести на депозитний рахунок держави 1 млн. грн.

Крім заяви громадянина В.ВЕРГУНА, Ю.СУХОВ зачитав також низку заяв про взяття Ю.ТИМОШЕНКО на поруки. Зокрема, від голів Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської облрад, деяких релігійних та інших організацій.

Також адвокат укотре зазначив, що поза межами слідчого ізолятора Ю.ТИМОШЕНКО зможе краще підготуватися до захисту в суді, і, таким чином, пришвидшить хід судового процесу та встановлення істини у справі щодо підписання газових угод 2009 року.