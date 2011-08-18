Тимошенко в суді стало зле

18:34, 18 серпня 2011
Політика
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Екс-прем`єра виводили з залу

У судовому засіданні у "газовій" справі Юлії Тимошенко оголошена перерва 10 хвилин на прохання Юлії Тимошенко.

У той час коли адвокат Тимошенко Микола Сірий обгрунтовував клопотання про зміну запобіжного заходу, Тимошенко раптом змінилася в обличчі і попросила термінову перерву, на що суддя відразу ж погодився, повідомляє Українська правда.

Коли Тимошенко виводили із залу, вона виглядала дещо блідою. Після завершення перерви Кірєєв поцікавився у Тимошенко, чи нормально вона себе відчуває.

"Терпимо", - відповіла Тимошенко.

Практично відразу Кірєєв оголосив перерву до 18.45 в судовому розгляді.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя перерву оголошено для ухвалення рішення щодо клопотання захисту Ю.Тимошенко про змінк для неї запобіжного заходу.

 

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