Тимошенко в суді стало зле

У судовому засіданні у "газовій" справі Юлії Тимошенко оголошена перерва 10 хвилин на прохання Юлії Тимошенко.

У той час коли адвокат Тимошенко Микола Сірий обгрунтовував клопотання про зміну запобіжного заходу, Тимошенко раптом змінилася в обличчі і попросила термінову перерву, на що суддя відразу ж погодився, повідомляє Українська правда.

Коли Тимошенко виводили із залу, вона виглядала дещо блідою. Після завершення перерви Кірєєв поцікавився у Тимошенко, чи нормально вона себе відчуває.

"Терпимо", - відповіла Тимошенко.

Практично відразу Кірєєв оголосив перерву до 18.45 в судовому розгляді.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя перерву оголошено для ухвалення рішення щодо клопотання захисту Ю.Тимошенко про змінк для неї запобіжного заходу.