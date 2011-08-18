Журналістів, «винних» у зйомці кортежу Януковича, відпустили...

Донецька міліція відпустила затриманих сьогодні вранці журналістів трьох сайтів - порталу неполітичних новин NGO.DONETSK.UA, «Кордон» і Агентства журналістських розслідувань - лише після того, як вони написали пояснювальні.

Про це УНІАН повідомив журналіст порталу NGO.DONETSK.UA Віталій ОВЧАРЕНКО.

Він також розповів, що разом з ними був затриманий і голова Донецької обласної громадської організації «Союз ошуканих вкладників» Дмитро ВЕРЗІЛОВ.

За словами В.ОВЧАРЕНКА, вранці він з колегами мав намір проводити відеозйомку кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який прямував з аеропорту Донецька до Макіївки на похорон голови Ради міністрів АРК Василя Джарти.

Проте до журналістів підійшли співробітники міліції і попросили пред`явити посвідчення. «Вони переписали наші дані, нічого не пояснюючи, а відтак попросили сісти до міліційного автомобіля, на якому доставили нас до Київського райвідділу», - сказав В.ОВЧАРЕНКО. При цьому він додав, що в машині з ними їхали кілька автоматників.

В.ОВЧАРЕНКО також зазначив, що в райвідділі міліції з журналістів взяли пояснювальні: «що і навіщо вони робили в районі аеропорту», і лише після цього повернули посвідчення. «Потім нас відпустили, але причину затримання так і не сказали», - заявив репортер.

Його розповідь доповнив Д.ВЕРЗІЛОВ, який повідомив, що на нього міліціонери почали складати адміністративний протокол, вилучивши документи, які були при ньому, – судові матеріали й інші папери, які не мали стосунку до цього інциденту.

«У міліції на нас не складали протокол затримання, а на моє питання, на якій підставі нас затримано, співробітники міліції відповіли, що «ви просто підозрілі люди», - розповів Д.ВЕРЗІЛОВ.

Він додав, що співробітники міліції почали розповідати, що нібито на номер «102» надійшов дзвінок про те, що «в районі аеропорту з`явилися люди, у яких є зброя».

За словами Д.ВЕРЗІЛОВА, в райвідділі затриманих протримали більше 4 годин.

«Я вже вийшов на вулицю до журналістів, як раптом співробітники міліції мене під руки знову завели до райвідділу. Я почув, як по гучному телефонному зв`язку з міського УВС дали вказівки правоохоронцям, що на мене «потрібно обов`язково завести адмінпротокол», - відзначив Д.ВЕРЗІЛОВ.

Він наголосив, що жодних протоколів принципово він не підписував і, скориставшись нагодою, в той момент, коли виводили з будівлі райвідділу міліції когось у наручниках, швидко вийшов і на тролейбусі вирушив додому. За словами Д.ВЕРЗІЛОВА, навздогін йому вже телефонували з райвідділу і питали, коли він знову до них прийде, на що він відповів, що прийде «тільки за повісткою».

Як передавав УНІАН, сьогодні в Донецьку міліція затримала трьох кореспондентів, які проводили відеозйомки кортежу В.ЯНУКОВИЧА, який прибув для участі в похороні В.Джарти. Міліція також затримала голову Донецької обласної громадської організації «Союз ошуканих вкладників» Д.ВЕРЗІЛОВА і декількох немолодих жінок, які зустрічали В.ЯНУКОВИЧА з плакатами з написами образливого змісту.

Представник міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» в Україні Оксана РОМАНЮК закликала донецьку міліцію відпустити журналістів, які виконували свої професійні обов`язки, і гарантувати безперешкодну роботу ЗМІ у місті.

«Незрозуміло, на якій підставі затримали журналістів, – адже жодний закон не забороняє проводити зйомку в публічних місцях. Якщо їх затримано з міркувань безпеки Президента, то цей захід є невиправданим, адже сьогодні будь-хто з перехожих може зняти президентський кортеж на мобільний, і одержить відео доволі доброї якості. Тому це затримання скидається, швидше, на спробу обмежити і залякати місцеві ЗМІ, що є абсолютно неприпустимим», – заявила О.РОМАНЮК.