Суд вкотре відмовився звільнити Тимошенко з-під варти

Київ. 18 серпня. УНІАН. Печерський райсуд Києва вкотре відмовився задовольнити клопотання захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про зміну щодо неї запобіжного заходу з тримання під вартою на будь-який інший, не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, суд відмовився звільнити Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, також він відмовив у задоволенні клопотання про звільнення її під заставу у розмірі 1 млн. грн.

Присутні в залі депутати від «БЮТ-Батьківщини» зустріли це рішення судді Родіона КІРЄЄВА вигуками: «Фашист!», «Ганьба!».

Вони також вимагали від судді викликати до Ю.ТИМОШЕНКО лікаря.

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Наступне засідання Печерського райсуду Києва у справі екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розпочнеться о 9.30 у понеділок, 22 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддя Родіон КІРЄЄВ ухвалив, щоб дати можливість підсудній протягом трьох днів пройти медичне обстеження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

У свою чергу прокурори попросили суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.