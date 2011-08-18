До Печерського суду прийшов лікар Тимошенко

До колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, якій сьогодні стало зле під час судового засідання у Печерському районному суді Києва, прийшов лікар, який її лікує.

Як передає кореспондент УНІАН, о 18.45 лікар у супроводі народних депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» і першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА зайшов у будівлю Печерського райсуду.

Водночас, за словами народного депутата Сергія ПАШИНСЬКОГО («БЮТ-Батьківщина»), лікаря не допустили до Ю.ТИМОШЕНКО, міліція заблокувала його у коридорі суду.

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Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ не дозволив лікарю оглянути колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

За її словами, лікар, якому довіряє Ю.ТИМОШЕНКО, прибув до приміщення Печерського райсуду і після закінчення сьогоднішнього засідання був готовий оглянути Ю.ТИМОШЕНКО, однак йому не дозволили цього зробити.

«Лікар так і не зміг пересіктися з Юлією ТИМОШЕНКО», - сказала М.СОРОКА.

Щойно спецавтомобіль із Ю.ТИМОШЕНКО у супроводі бійців спецпідрозділу «Беркут» вирушив від Печерського райсуду до Лук’янівського СІЗО.

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Раніше сьогодні під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що суддя Родіон КІРЄЄВ одразу дав згоду.

Одразу після оголошення перерви Ю.ТИМОШЕНКО у супроводі охорони вийшла із зали засідань, однак усіх інших присутніх у залі попросили залишитися на місцях.

Незабаром Ю.ТИМОШЕНКО повернулася до зали суду в супроводі охорони.

Після того, як суддя зайняв своє місце, він запитав у Ю.ТИМОШЕНКО, як вона себе почуває.

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Терпимо».

Сьогодні вранці захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.